江啟臣、連勝文同隊玩VR　選舉尊重黨內機制

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而針對媒體詢問對朱立倫提出「全面合」，江啟臣強調，國民黨是一個大家庭，「團結、改革、分工、合作」是贏得民心的必要道路，黨內一定是相互分工合作，至於近期外界認為趙少康宣布不參選黨主席將影響韓國瑜參選黨主席意願，媒體也詢問江啟臣近日是否有與韓國瑜聯繫？主席表示，彼此平常都有一定聯絡，就算沒有親自聯繫，幕僚也都有聯繫管道，這都很平常、正常，其他部分則尊重個人的決定。
被問到是否參選黨主席，連勝文則說，就像江主席說的，面對外面的敵人的時候，一定是團結在一起奮勇向前，但從剛剛遊戲中的經驗也學習到，重武器不能隨便亂用，手榴彈不能太早丟，江啟臣則在一旁說「會丟到自己人」，媒體也問，兩人會不會像在剛剛遊戲中一樣成為隊友，連勝文則強調，面對敵人的時候本來就是隊友，有共同的任務、共同的目標、共同的敵人，當然在這種情況一定是最好隊友。
江啟臣則回應，黨內一定都是隊友，尤其面對的民進黨現在鴨霸、染黑、染毒「國民黨能夠不團結嗎？」，team work、team KMT絕對是共同理念、目標；至於，外界揣測2021江選主席、2024朱選總統的說法，江啟臣則強調，黨內的民主跟2022、2024是二件事，國民黨正面看待黨內民主，而2022、2024也都有黨內機制，必須尊重機制，團結當然都是團結在機制之下。