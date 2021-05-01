江啟臣、連勝文同隊玩VR　選舉尊重黨內機制

國民黨黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文一起玩VR。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.01）
▲國民黨黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文一起玩VR。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.01）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-01 16:31:39｜2021-05-01 16:32:52

青工總會佈達典禮今（1）日在高雄登場，中國國民黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文，可能一起競爭國民黨黨主席的兩人同場出席，還一起玩了VR遊戲比賽，而被問到參選黨主席的問題，是否會和朱立倫合作，江啟臣僅說國民黨是一個大家庭，團結、改革、分工合作才是贏得民心的必要道路，而連勝文則沒有正面回應。

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江啟臣表示，有很多不同民調機構資料可以參考，自去年迄今，國民黨的年輕人支持度朝向正面發展趨勢且逐步上升，江啟臣並以政大選研中心最近一份報告作為補充說明，該份報告指出國民黨的政黨支持度漸漸往青壯趨勢邁進，過往在國民黨的支持者內，每百人的60歲以上支持者約佔三成五，而最近調查報告則顯示，每百人內60歲以下支持者已經上升至七成，顯見青壯支持逐漸成為國民黨的重要支持來源。

而針對媒體詢問對朱立倫提出「全面合」，江啟臣強調，國民黨是一個大家庭，「團結、改革、分工、合作」是贏得民心的必要道路，黨內一定是相互分工合作，至於近期外界認為趙少康宣布不參選黨主席將影響韓國瑜參選黨主席意願，媒體也詢問江啟臣近日是否有與韓國瑜聯繫？主席表示，彼此平常都有一定聯絡，就算沒有親自聯繫，幕僚也都有聯繫管道，這都很平常、正常，其他部分則尊重個人的決定。

被問到是否參選黨主席，連勝文則說，就像江主席說的，面對外面的敵人的時候，一定是團結在一起奮勇向前，但從剛剛遊戲中的經驗也學習到，重武器不能隨便亂用，手榴彈不能太早丟，江啟臣則在一旁說「會丟到自己人」，媒體也問，兩人會不會像在剛剛遊戲中一樣成為隊友，連勝文則強調，面對敵人的時候本來就是隊友，有共同的任務、共同的目標、共同的敵人，當然在這種情況一定是最好隊友。

江啟臣則回應，黨內一定都是隊友，尤其面對的民進黨現在鴨霸、染黑、染毒「國民黨能夠不團結嗎？」，team work、team KMT絕對是共同理念、目標；至於，外界揣測2021江選主席、2024朱選總統的說法，江啟臣則強調，黨內的民主跟2022、2024是二件事，國民黨正面看待黨內民主，而2022、2024也都有黨內機制，必須尊重機制，團結當然都是團結在機制之下。

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