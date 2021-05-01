美、澳示警台海情勢 江啟臣：跟民進黨宣稱的天差地遠
國民黨今（1）日發新聞稿指出，美國、澳洲等重要官員紛紛對臺海情勢示警，蔡英文總統應立即向臺灣人民和國際社會說明對策。國民黨主席江啟臣並指出，在國民黨執政時，臺海原本已成為和平繁榮之海，才幾年光景，又回到劍拔弩張的氛圍，美國現役上將、澳洲國防部長等釋出的臺海情勢評估，跟國人從政府接收到的資訊，強調民進黨政府可以管控風險、保障台灣安全，可謂天差地別。
記者余祥／台北報導
2021-05-01 17:01:00｜2021-05-01 17:01:33
國民黨文傳會主委王育敏轉述國民黨主席江啟臣的看法，江啟臣在內部會議中強調，中共不武、民進黨政府不獨，臺海問題就可以獲得基本的控制，否則就會像美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）最近說的，台灣已經鐵了心邁向獨立，對美國而言，「那是個逐漸增加的挑戰」。
國民黨副秘書長黃奎博則指出，面對外界許多嚴峻的臺海安全評估，民進黨政府有責任出面交代清楚，究竟是哪邊的評估有問題；若是外國人誇大了，「政府該澄清的就要澄清，不要只會喊話自強」，若是接近事實，政府還是應先考慮透過政治溝通降低兩岸緊張，同時仍要「盡快準備軍事部署與動員戰爭物資」。
黃奎博說，目前不論是積極澄清、政治溝通、戰爭準備，目前都沒看到政府的動作，令人對民進黨政府的因應作為非常不解。
國民黨國際事務部主任李大中則表示，中共當局始終不放棄武力犯臺，最近一年多對於臺灣的軍事壓迫漸增，包含美國在內的其他國家無法明顯而有效地介入，所以除了要中共當局和平解決爭端，揚棄「以武逼統」的作法，蔡政府也要捫心自問，如果它真的做到了「遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務」的嚴肅承諾，臺海情勢會惡化至此？