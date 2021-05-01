諾富特病毒定序出爐！指揮中心：事件發生20天、非2個月

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日指出，飯店人員中，案1120目前插管住進加護病房的房務部主管血清抗體陽性，其餘全陰性，顯示案1120為最早期的確診個案，和2名房務部員工、1名餐飲部員工都有關聯，因為他們會共用同一個空間。
另外，案1120病毒基因定序和先前公布4名染疫機師相同，均為英國變種病毒株、序列相同，羅一鈞表示，這表示機師和旅館之間可能有交互傳染的連結存在。其中，已確診的4位機師中，有3位曾在發病前入住諾富特旅館，而他們發病日跟案1120時間差不多，1120工作區域也跟機師入住的有相互重疊。
至於是機師傳員工、或是員工傳機師，目前還需要更進一步釐清。而外界認為會不會是空調或環境造成感染，羅一鈞表示這些機師入住都沒有鄰近、空調也都獨立，因此專家排除空調部分。至於環境，目前已經採檢140多處都是陰性，而現階段加強採檢的還有300件，包括B1員工共同空間與內部房間等。
羅一鈞也表示，檢測結果也顯示，人際之前的傳播也不能排除，因為房務人員會進到房間，也會接受客人臨時性的需求如送餐，甚至入住的檢疫客人到醫院採檢前，或是到櫃台check in、check out在電梯或走道不期而遇都有可能。
羅一鈞指出，抗體檢驗也可以告訴大家，這起事件是發生在20天內，不會像外界專家所擔心的可能已經發生一到兩個月，否則員工血清抗體應該會驗到更多陽性，但目前只有一位案1120為陽性，所以可以排除感染很久，這種傳播情形。
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