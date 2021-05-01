獨／淡忘夜店殺警案？警夜店開趴還秀「松山分局」名號

台北市警察局松山分局偵查隊陳姓員警，去年12月前往信義區夜店進行慶祝活動，而業者也高調將「松山分局」以及陳姓員警的英文名字等字樣，直接投影在夜店內的螢幕上。
▲台北市警察局松山分局偵查隊陳姓員警，去年12月前往信義區夜店進行慶祝活動，而業者也高調將「松山分局」以及陳姓員警的英文名字等字樣，直接投影在夜店內的螢幕上。（圖／陳情人提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-01 18:45:47｜2021-05-01 19:26:13

台北市警察局松山分局日前才傳出黑衣人闖入派出所的事件，事後更遭到揭露派出所長事後刪除監視器畫面，引發社會各界譁然。不過松山分局的爭議事件不只一樁，有民眾向《NOWnews今日新聞》記者爆料透露，一名松山分局偵查隊的陳姓員警高調在信義區夜店開趴，店家直接將陳姓員警的英文名字以及「松山分局」等字樣，呈現在投影螢幕上，高調作風令人咋舌。

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根據了解，2014年發生信義分局偵查佐薛貞國的夜店命案後，警局將夜店場所列為「不建議前往」的風紀誘因場所。據基層員警指出，有同僚因為在假日進出夜店，並因疫情緣故透過實名制登記身份證，沒想到收假執勤時就受到相關懲處。

陳情人表示，該名陳姓員警時常在休假時間進出夜店，去年12月在信義區某夜店進行慶祝活動時，夜店業者也直接將該名陳姓員警的英文名字與「松山分局」等字樣，直接投射在投影螢幕上，而陳姓員警也拍照並PO在個人社群軟體上。

民進黨台北市議員許淑華表示，自從薛貞國的命案事件發生後，北市警局對員警相關紀律狀況相當嚴格，以她自己的松山信義區轄區為例，很少聽到有員警出入夜店且這麼招搖高調，該名陳姓員警的案例應該是個案。許淑華也強調，若真有其事，松山分局應該要好好將事情調查清楚，並且對外說明。

對此松山分局方面表示，經初步詢問該名陳姓員警，他也坦承確實夜店業者當天的確有將「松山分局」以及其英文名字投影至螢幕上，不過因為該夜店的一名股東與自己是好朋友，業者當初的做法自己事先並未知情，且認為自己是發在私人社群軟體上，原以為並無不妥。不過松山分局初步認定，由於陳姓員警有多達一千多個粉絲，且當天夜店仍有開放一般民眾入場，造成觀感上不妥的狀況，後續將會進行相關行政懲處。

至於員警出入夜店的部分，松山分局表示，原則上並無禁止員警在勤餘或休假期間前往夜店，但若該店營業方式有涉及警局方面規範禁止事項，員警依規定仍不得前往。另有關員警勤餘活動，係員警生活私領域部分，惟員警如有相關違法犯紀、影響警譽等情事，將依法續查嚴辦，絕無寬貸。

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