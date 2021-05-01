唱出對母親的愛！移民署辦新住民子女感恩歌唱大賽

隨著母親節即將到來，移民署長鐘景琨今(1)日特別到宜蘭出席「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，為現場參賽者加油打氣。署長在現場鼓勵新住民子女用歌聲，大聲唱出對父母的感恩之情。同時，鐘署長也祝福全天下的媽媽，母親節快樂。

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▲ 移民署長鐘景琨今天出席宜蘭「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，為現場參賽者加油打氣，鼓勵新住民子女用歌聲，大聲唱出對父母的感恩之情，也祝福全天下的媽媽，母親節快樂。（圖/移民署提供）

× ▲ 移民署長鐘景琨今天出席宜蘭「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，為現場參賽者加油打氣，鼓勵新住民子女用歌聲，大聲唱出對父母的感恩之情，也祝福全天下的媽媽，母親節快樂。（圖/移民署提供）

鐘景琨表示，今天活動是從新住民家庭出發，鼓勵他們積極參與社會，勇於表現自己，也表達對父母的思念感謝。鐘景琨也特別感謝宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會主辦像今天這樣，這麼有意義的活動。並且感念國際獅子會長安家族、松山慈惠堂、東元集團等民間團體與企業的贊助支持，讓活動更加精彩。





還在就讀國小2年級的新住民二代陳昕妤，小小年紀就進入決賽挑戰高難度歌曲「酒矸倘賣無」。昕妤的媽媽邱絮表示，昕妤爸爸因為工作的因素，常需要赴大陸工作，現在因為疫情的關係，往返兩岸都需要隔離，與家人團聚相處的時間也更加短暫，這次參賽是十分珍貴的經驗，也讓昕妤一家人永生難忘。





▲鐘署長頒贈獎盃給獲得個人組第一名新住民子女王舒妍。（圖/移民署提供）

× ▲鐘署長頒贈獎盃給獲得個人組第一名新住民子女王舒妍。（圖/移民署提供）

另一名就讀國小1年級的參賽者潘彤桐，許多國字還看不懂，為了參加歌唱比賽，所有歌詞一字一句都是由媽媽親自教導，用繪畫的方式讓她成功學唱歌曲，並記下全部歌詞，透過這次參賽的過程，讓彤桐更加感受到媽媽細心的指導與照顧。

▲ 鐘署長頒贈獎盃給獲得團體組第三名新住民子女陳睿彬（圖/母親潘錦秀來自越南）

× ▲ 鐘署長頒贈獎盃給獲得團體組第三名新住民子女陳睿彬（圖/母親潘錦秀來自越南）

內政部移民署表示，這次活動是全國首次舉辦「新住民子女感恩歌唱大賽」，有來自全國各地的新住民家庭，以及民眾共同組隊報名參加，在母親節前夕，用旋律表達對父母的思念與感謝，場面溫馨熱鬧。

▲ 鐘署長與獲獎新住民及其子女一起合影留念。（圖/移民署提供）