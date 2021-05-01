錢薇娟終認可「全明星藍隊」　洗菜淚喊：我被追蹤了

日前《全明星運動會》藍隊獲得六連勝，全隊都開心一片，洗菜29日在IG透露藍隊領隊錢薇娟總是說「我們很拚，但好像就是少了那麼一點企圖心」。如今大家一同奮戰到底的精神也感動錢薇娟，讓她在獲勝後追蹤每個隊員的IG。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-01 19:30:59
洗菜表示六連勝頒獎完後，所有人都搭著肩圍成一圈哭成一片，直到那一刻才真正感覺大家的心是完完整整連在一起的，更如同磁鐵一般，一個人走到哪裡，其他人也會到那裡，直言：「變得強大是因為你能懂背後有隊友多堅固的愛，那種感動是很難用言語形容的。」
藍隊組成後從經歷磨合、習慣彼此的生活與溝通模式到理解每個人的陰影後也學會放大每個人的光，洗菜坦言：「大家把彼此都看得比自己重要，這一路上不管身裡還是心理，都更像一個運動員了。」也是第一次見到錢薇娟哭。
身為領隊的錢薇娟總是會跟隊員說「我們很拚，但好像就是少了那麼一點企圖心」，直到獲勝的那天，洗菜終於領悟錢薇娟的意思就是「只想要奮戰到最後一刻，只想要贏的決心。」
此外，洗菜還爆料錢薇娟也是在那一天才開始追蹤藍隊隊員們的IG，直呼：「很可愛吧！我在想應該是那天開始，她才真正感受到了我們在她心中期許的樣子，獲得認可，開心。」