影／全教總呼籲公務員加薪　行政院：會持續蒐集意見

▲五一勞動節，勞團於凱道前集結遊行。（圖／記者呂炯昌攝）
▲五一勞動節，勞團於凱道前集結遊行要求加薪、保年金。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.01）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-01 21:35:13

今（1）日五一勞動節遊行，勞團在凱道前集會，呼籲政府先帶頭讓國營事業、軍公教加薪，做給企業看。行政院晚間回應表示，軍公教員工待遇調整攸關國家整體資源分配，政府也會持續蒐集丶聼取各界意見及資料供為相關決策之參考。

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今年勞工節遊行的訴求是「要加薪、保年金」。遊行總領隊、全國產業總工會理事長江建興表示，現在的基本工資為新台幣2萬4000元，這薪資在台北市根本無法過活，因此慎重要求政府調高基本工資。他指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等一直說經濟成長率好，呼籲企業幫勞工調薪，但政府也應該先帶頭讓國營事業、軍公教加薪，做給企業看，「不要說一套做一套」。

有關全教總今日提出的相關訴求，行政院發言人羅秉成表示，軍公教員工待遇調整攸關國家整體資源分配，「軍公教員工待遇審議委員會」每年都會就政府財政狀況、消費者物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及民間企業薪資水準等指標進行討論，並向政院提出政策建議，透過此一制度化運作機制，審慎周延評估檢討軍公教員工待遇。

羅秉成指出，有關「軍公教員工待遇審議委員會」的組成成員，包括軍公教人員各主管機關、財主機關及地方政府代表等，並邀請外部學者專家參與，除兼顧成員的多元性外，也廣納各類人員機關代表意見。羅秉成表示，除既有機制及管道可博諮衆議外，政府也會持續蒐集丶聼取各界意見及資料供為相關決策之參考。

 

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