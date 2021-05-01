影／全教總呼籲公務員加薪　行政院：會持續蒐集意見

先帶頭讓國營事業、軍公教加薪，做給企業看。行政院晚間回應表示，

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年勞工節遊行的訴求是「要加薪、保年金」。遊行總領隊、全國產業總工會理事長江建興表示，現在的基本工資為新台幣2萬4000元，這薪資在台北市根本無法過活，因此慎重要求政府調高基本工資。他指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等一直說經濟成長率好，呼籲企業幫勞工調薪，但政府也應該先帶頭讓國營事業、軍公教加薪，做給企業看，「不要說一套做一套」。