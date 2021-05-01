2021新北考古生活節登場 帶您穿越時空置身史前聚落生活
「偽出國」不稀奇，「穿越時空」之旅正流行！全國唯一以「考古」為主題的「2021新北考古生活節」今（1）日在新北考古公園開幕，今年以「史前聚落生活」為主題，內容包含史前技能體驗、史前劇場展演、美食饗宴及考古文創市集，帶民眾回到1800年前的十三行聚落。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-01 22:40:11
新北市副市長謝政達表示，十三行人好幾千年前就選在大坌坑生活，現在又有左岸商圈、河濱自行車道、十三行博物館、臺北港、和淡江大橋建設，兼顧經濟發展、觀光遊憩與文化保存；尤其「新北考古生活節」多年來經營的好口碑，讓許多忠實粉絲每年親身來感受考古學的魅力。
新北市政府文化局長龔雅雯指出，今年的考古生活節非常特別，是十三行建館滿18週年的里程碑，匯集多年來累積的教育推廣與研究成果；此外，這次精選60個主題攤位，來自全國不同單位的情義相挺，帶來自家最精采的體驗活動，讓更多大小朋友愛上考古學、願意親近博物館與考古遺址！
龔雅雯說，活動期間特安排知名馬戲團、劇團、舞團，以史前人裝扮「移動式、游擊式」演出，打破觀眾與表演者之間的界線，讓活動會場無時無刻都充滿史前氛圍；「新北考古生活節」活動至5月2日的下午5點，歡迎民眾大手攜小手前往新北考古公園同歡，更多的資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。