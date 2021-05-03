名家論壇》李兆立／醜態畢露的民進黨

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諷刺的是，當中壢警察對平民使出大外割時，另一頭的松山分局，卻對親門踏戶的黑道份子禮遇至極。不僅幫忙刪掉黑道到派出所叫囂並毀損公物的監視器畫面，事後更上演「黑白和解」的戲碼，重創警察威信及基層士氣。
令人更料想不到的是，上述離譜至極的警紀事件，與隨後引爆的北投分局案相比，依舊顯得小兒科。要搞懂案情有多離譜，就要先簡介一下主人公「趙介佑」的精彩事蹟：
2016年，吸毒後駕駛救護車橫衝直撞，一審依公共危險罪判4個月並易科罰金，北檢未上訴；2018年，當街開槍恐嚇，北投分局還協助從監獄中將趙的友人「借提」出來，讓他們在分局碰面；同時，趙開始服替代役，卻三番兩次逃兵而遭延長役期，至今仍未退役；2021年，涉嫌販毒、電信詐欺、組織犯罪，並提供毒品給「北聯幫」的小弟吸食身亡，遭查獲毒品高達600包。隨後，涉嫌受趙指使犯下槍擊案的兩位「北聯幫」成員，到北投分局投案時還搭乘豪車，並有其他小弟「如走星光大道般」撐傘護送。
這位橫行北投分局的黑道份子趙介佑，同時也是民進黨的台北黨代表，並擔任過2014年的選對會委員及2016年的蔡英文競選總部顧問。而他的父親趙映光是民進黨台北市黨部評委召集人，姑姑趙心瑜是台北市黨部執行長。
然而，面對一連串的警紀醜聞，我們至今只看到執政黨與官員們急著上演「派系鬥爭秀」、「震怒秀」和「切割秀」，卻沒有人出來回答，為什麼這樣一位黑道份子能夠一邊犯下離譜罪行，一邊擔任民進黨要職，直到五年後新聞鬧大後，才急著開鍘？
我們更要問，警紀問題雖到這禮拜密集的「業力引爆」才受到關注，但近兩年在全國各地早已層出不窮。過去承諾的警政改革，到底改到哪裡去了？
例如，兩年前爆發火車殺警案時，警政署承諾檢討勤務及訓練方式，並且宣示要改採「雙警執勤」以保護警察安全。然而，中壢分局案已經凸顯警察的常規訓練根本沒有改善，而雙警執勤也只有新聞風頭時做做樣子，早已打回原形。
難道，警政署長陳家欽向來標榜的「愛與鐵血」，原來是「對黑道份子有愛，對一般平民鐵血」嗎？
我們也要問，曾經與趙介佑同框的內政部長徐國勇，除了忙著推說不熟，對於警政署荒腔走板的表現，內政部如何評價？對於警政改革的承諾遭到如此廢弛，內政部有無任何具體督導措施？
我們也要提醒徐部長，除了警政署，替代役的主管機關「役政署」也在內政部轄下，面對三年來不斷逃兵的趙介佑，役政署卻毫無作為，反而由北市兵役局來移送法辦。面對警政和役政都螺絲掉滿地，內政部長還好意思只裝不熟嗎？
最後是過去曾對黑道宣戰，如今已完全執政五年的民進黨，我們理解經歷黨國威權的政府裡頭有多少醬缸和遺毒，但畢竟已經是二次執政，又拿到人民兩度完全執政的授權，這次真的沒有再推給「威權遺毒」的空間。
人民期待的完全執政，不是「國民黨也這樣做，所以民進黨做也沒關係」，而是「推動改革的速度，能快過被醬缸同化的速度」。別讓警政改革繼續輸給「趙介佑們」了。
●作者：李兆立／政治工作者
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