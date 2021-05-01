訪宜蘭綠色博覽會　侯友宜與林姿妙推廣有機與智慧農業

侯友宜,林姿妙
▲致理科大學生向新北市長侯友宜及宜蘭縣長林姿妙說明未來超市的概念及規劃。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.01）

記者陳志仁／宜蘭報導

2021-05-01 23:10:00

2021宜蘭綠色博覽會展覽至5月9日，新北市政府於縣市物產館中以「有機會商店」為題，展出未來「有機會更好」的友善、有機農業；新北市長侯友宜今（1）日受邀前往蘇澳的武荖坑風景區參觀，並與宜蘭縣長林姿妙共同簽署永續農業行動宣言，積極推動農業永續發展工作。

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侯友宜表示，未來超市以數位辨識技術增加產銷關係的透明度，並結合無人商店，減少人力成本，提升購買方便性，盼讓更多民眾安心買到有機農產品；此外，新北市是國際城市繼美國紐約市後，第1個公布自願性地方永續發展報告（Voluntary Local Review, VLR）的臺灣城市。

侯友宜說，永續環境是我們一直努力的目標，今天與宜蘭縣簽署永續農業行動宣言，未來將遵循聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）納入縣市政策的重要性，共同推廣有機、友善及循環與智慧農業，也會一起參與國際有機農業交流活動，加強雙邊農產品行銷，讓新北、宜蘭越來越好。

農業局指出，「新北館」以「有機會商店」為題，透過「有機」農業和「機會」展望，展現新北市這個人口超過402萬的農產品消費重鎮，扮演台灣農業創新行銷的重要角色；宜蘭縣也對「無人商店」非常感興趣，另「未來超市」則透過數位技術，增加產銷關係間的透明度與便捷性，也串起兩縣市的合作契機。

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