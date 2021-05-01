訪宜蘭綠色博覽會 侯友宜與林姿妙推廣有機與智慧農業
2021宜蘭綠色博覽會展覽至5月9日，新北市政府於縣市物產館中以「有機會商店」為題，展出未來「有機會更好」的友善、有機農業；新北市長侯友宜今（1）日受邀前往蘇澳的武荖坑風景區參觀，並與宜蘭縣長林姿妙共同簽署永續農業行動宣言，積極推動農業永續發展工作。
記者陳志仁／宜蘭報導
2021-05-01 23:10:00
侯友宜表示，未來超市以數位辨識技術增加產銷關係的透明度，並結合無人商店，減少人力成本，提升購買方便性，盼讓更多民眾安心買到有機農產品；此外，新北市是國際城市繼美國紐約市後，第1個公布自願性地方永續發展報告（Voluntary Local Review, VLR）的臺灣城市。
侯友宜說，永續環境是我們一直努力的目標，今天與宜蘭縣簽署永續農業行動宣言，未來將遵循聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）納入縣市政策的重要性，共同推廣有機、友善及循環與智慧農業，也會一起參與國際有機農業交流活動，加強雙邊農產品行銷，讓新北、宜蘭越來越好。
農業局指出，「新北館」以「有機會商店」為題，透過「有機」農業和「機會」展望，展現新北市這個人口超過402萬的農產品消費重鎮，扮演台灣農業創新行銷的重要角色；宜蘭縣也對「無人商店」非常感興趣，另「未來超市」則透過數位技術，增加產銷關係間的透明度與便捷性，也串起兩縣市的合作契機。