NBA／火勇大賽賽前　Curry和害自己傷停5場的元兇合影

Stephen Curry
▲勇士球星Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-02 08:23:33

金州勇士今(2)日來到豐田中心和休士頓火箭進行交手，上一次來到這裡時，球隊主將Stephen Curry摔傷了尾椎，導致缺席了很多場比賽，此役賽前他也和這位場邊的「隱藏殺手」合影留念。

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勇士本季傷兵不斷，先發主力除了Andrew Wiggins之外，其他人都有出現因傷缺席的情形，其中又以Curry的傷停對球隊戰績影響最大，他在3月18日時曾經在火箭主場受傷。

當時勇士和火箭交手，Curry在一次三分出手之後，身體往後摔並跌到了台階上，最終檢查是尾椎骨挫傷，隨後他也因此缺席了5場比賽，勇士在那段時間勝少敗多。

但有意思的是，4月份回歸之後，Curry反而迎來了大爆發，不僅該月場均37.3分、6.1籃板、4.4助攻，投籃命中率52.7%，三分命中率47.6%，還一共投進了96顆三分球。

雖然傷病是所有球員都不想見到的，但也是因為這一段機緣，讓Curry創造了生涯最奇幻的一個月。今天再度來到豐田中心，他也和這個「傷自己最深」的台階合影，並在社群網站上發文寫道：「我們又見面了！」

▲Stephen
▲Stephen Curry和豐田中心台階合影。（圖／翻攝自Curry IG）
 

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