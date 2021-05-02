陳安心5打點大爆發　率臺中企聯虎首勝

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臺中企聯虎2局上由石佳青敲出二壘安打開啟攻勢，並利用暴投上三壘，陳安心高飛犧牲打先馳得點，次局石欣怡獲保送，陳雨庭短打，意外形成滿壘，林珈羽敲出內野滾地球再下一城。
石佳青又獲保送再度形成滿壘後，劉瑄高飛犧牲打，下一棒陳安心又敲出右外野安打，黃佩真三壘安打發威，一口氣單局灌下6分奠定勝基。
陳安心這場火力十足，4局上，她又擊出清壘二壘安打，幫球隊又拿下3分，單場5打點，也獲選MVP。
台北臺產只有靠5局謝雅琪敲出2分打點二壘安打攻下分數，可惜台北臺產首勝還未突破，寄望明日對戰地主新世紀黃蜂，有機會開胡。
葉貴萍敲致勝安 福添福嘉南鷹喜獲2連勝
2021企業女子壘球聯賽1日第二場賽事，由2連勝的新北凱撒出戰福添福嘉南鷹，新北凱撒再度推出外援，義大利籍國手Lisa Banse（麗莎）先發，雖然她前一場完投7局失1分，拿下來台首勝，不過這一場他改為後援出賽，2.1局失2分吞敗，終場福添福嘉南鷹就以3:2險勝，拿下2連勝。
衛冕軍嘉南鷹，此役推出投手車輪戰，先發投手陳靖瑜2.2局失2分退場接下來由柯夏愛、杜雅婷以及邱安汝聯手守住。
新北凱撒推出小將翁子晴先發，她4.1局失1分，被打3安打，Lisa Banse6局被葉貴萍打下超前分吞敗。
此役兩隊一開賽就由嘉南鷹取得先機，靠著樂育軒失誤，開路先鋒楊依婷上壘，並利用何欹璠、林志霙適時安打拿下首分。
新北凱撒2局下由姜婷恩擊出三壘安打，先追平比數，次局再利用蘇奕璇敲安，陳家宜獲保送，Lisa Banse展現二刀流身手，敲出中外野安打超前比數。
眼看嘉南鷹陷入落後，5局上老將「大砲」江慧娟敲出中外野安打追平比數，下一棒葉貴萍右外野安打追超前分，嘉南鷹士氣大振，最後推出邱安汝後援2局無失分，中繼的杜雅婷拿下勝投。
Lisa Banse雖然單場3安猛打賞，可惜卻未能幫球隊奪勝，2日賽事將由上午9:00起新世紀黃蜂出戰新北凱撒、第二場12:00台北臺產出戰福添福嘉南鷹、第三場14:30由臺中企聯虎出戰地主新世紀黃蜂，歡迎球迷朋友踴躍入場為女壘加油！