NBA／詹皇甜瓜攜手寫紀錄 03梯總得分超越96黃金梯次
NBA哪一屆選秀出產的球員成就為史上最佳，一直都是球迷所津津樂道的話題，過去普遍首推1996年選秀大會為「黃金梯次」，不過2003年現在也後來居上，根據美媒《ClutchPoints》統計，「03梯」的總得分在昨(1)日正式超過了「96梯」。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-02 09:29:31
NBA漫長的歷史上，出現過不少選秀大年，其中1984年有Michael Jordan、Hakeem Olajuwon、Charles Barkley、John Stockton等多位名人堂球星，最具有王霸之氣。
而1996年則是公推整體素質最佳的一屆，其代表性人物包括Kobe Bryant、Allen Iverson、Steve Nash、Ray Allen、Stephon Marbury、Jermaine L. O'Neal、Marcus Camby等人。
至於由詹皇領銜的2003梯次，則是影響當今NBA文化最重大的一屆，除了LeBron James之外，還有Dwyane Wade、Carmelo Anthony、Chris Bosh等全明星球員。
在昨天的比賽中，James復出砍下16分，Anthony替補登場也貢獻了15分，兩人合計得到31分，由此也將03梯的總得分提升到277213分，正式超越了96梯的277202分，。
在去年公鹿被淘汰後，雖然沒有正式宣布退役，不過普遍認為帥哥射手Kyle Korver的NBA球員生涯已經結束了，如此只剩James和Anthony兩位好手仍在場上奮戰，且看且珍惜。