民進黨開除趙介佑黨籍 吳怡農宣示排黑、檢討入黨流程
已辭去民進黨北市黨部評委召集人職務的趙映光之子趙介佑遭爆涉嫌詐欺及毒品案，引發爭議。民進黨台北市黨部評議委員會在昨（1）日晚間召開臨時會議，並通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，而台北市黨部主委吳怡農也宣示，未來會委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書、針對極少數違反黨規及違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起為台灣的未來努。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-02 09:35:09
民進黨台本市黨部昨日透過新聞稿指出，趙映光已辭去評議委員及一切黨務，同時提出由趙介佑透過律師遞交切結書，放棄3天期限抗辯權利及任何相關法律追訴權。評委會通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，並選出新任評委會召集人林萬賀；預計明日就可完成開除趙介祐黨籍的程序。
吳怡農表示，有責任盡速回應人民的期待與監督，有必要捍衛理想與價值，以此案為契機，推動必要黨務改革。用最快速度處理這個案件，就是要向外界保證，民進黨沒有失去理想和價值，對於少數害群之馬絕不容忍，也會痛定思痛把此事當改革契機。
此外，吳怡農也做出三項宣示，一、委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書。二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處理。三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，一起為台灣的未來努力。
吳怡農說，民進黨不是完美的政黨，但遇到問題時會深切反省、盡速改正。對於極少數人違法亂紀，傷害全黨努力與聲譽，絕不姑息。他會用剩下的任期，從台北市黨部做起，讓民進黨地方組織改頭換面。