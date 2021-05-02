外傳趙介佑是「逃兵」 內政部：他因案停役交司法辦理
民進黨台北市黨部評召趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪名，近日又傳出，趙的目前的身分是替代役男，役期尚未服完，且他是「逃兵」。今（2）日內政部發新聞稿澄清，指趙已經2度涉案，目前停役，並非外界指的逃兵，他所涉及的案件交由司法偵辦中。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-02 09:57:21
內政部表示，依規定，替代役的管理是由用人機關負責，不是役政署。趙介佑在澎湖監獄服役時，是由澎湖監獄管理；在北投區公所服役時，則是臺北市政府管理。
內政部表示，趙介佑在2018年5月14日首次入營在澎湖監獄服役，7月由澎湖監獄移送法辦，並因案停役，直到2019年9月才執行完畢。
而趙介佑曾在2020年與徐國勇合照，引發民眾撻伐，內政部表示徐國勇身為公眾人物，基本上不會拒絕民眾合照要求，且徐也並不認識趙。而當時趙介佑已服刑完畢，屬於等待回役（補服剩餘役期）中，身份也不是逃兵。
役政署清查發現趙尚涉他案審理中，故直到今年2月，趙才2度回役，因已婚、有小孩，以家庭因素調整至臺北市北投區公所服役，之後臺北市政府兵役局於4月移送法辦，並於4月20日起因案停役。
內政部強調，趙因案停役後，現在並非現役役男，且他所涉偽造、詐欺等案件，均已由司法警察機關偵辦審理中。