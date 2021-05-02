NBA／讚嘆巔峰馬刺的卓越　Shaq：唯一沒矛盾的王朝球隊

▲Shaquille O\\'Neal發表饒舌新單曲調侃球爸（圖／美聯社／達志影像）
▲Shaquille O'Neal。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-02 10:01:38

洛杉磯湖人隊和聖安東尼奧馬刺在千禧年的第一個十年，是彼此的最大勁敵，兩隊之間的恩怨情仇一直為球迷所津津樂道。然而偉大和偉大之間也相互理解，近期在《ALL THE SMOKE》節目上，湖人傳奇中鋒Shaquille O’Neal稱讚馬刺為「史上唯一沒有內部問題的球隊」,給予聖城相當高的評價。

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從1999年到2014年，這兩支西區強權合計獲得了13座西區冠軍、10座總冠軍，紫金湖人和銀黑馬刺絕對是聯盟史上最偉大的一對宿敵之一。

過去Kobe Bryant曾誇口表示若沒有馬刺，那當時的「OK」湖人可能可以橫掃10座冠軍，今天在節目上O’Neal也同意了這個說法，同時他也表示若自己沒有離開洛杉磯，那湖人至少可以拿7冠。

O’Neal感嘆自己本來希望在湖人隊度過整個職業的，但是當時在合約上的問題，讓他和球團有了矛盾，之後他的自負促使他離開了球隊，湖人王朝也隨之瓦解。

因此，O’Neal這次在節目上也特別誇獎了馬刺，「這可能是我知道的唯一一支從未有任何矛盾的王朝球隊。其他所有王朝都有自己的問題。」

最終，O’Neal也理所當然的馬刺選進了他自己的Top 5王朝球隊名單之中，其他四隊包括湖人、塞爾提克、勇士、公牛。

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