長輩相親直說「一句話」！他轟自私：活該單身　網全戰翻

許多有意結婚的男女，到了一定年齡層，若還是沒遇到心儀對象，便會選擇透過相親來找對象。然而，近日有網友就透露，最近男性長輩想相親，他便幫忙介紹條件不錯，且年齡相當的女生給他認識，沒想到男性長輩竟在相親時直說「這句話」，讓他不禁怒轟自私，並直呼「活該單身！」

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女孩板表示，近日，一直被長輩追著希望，幫年過適婚的男性長輩介紹女孩，於是他熱心地介紹適合年紀，且條件優秀的女性友人給他們認識，但這些「找不到對象」的長輩，眼裡看見的只有年齡，甚至很直接的跟對方說「年紀大怕不能生小孩」，這讓他暴氣直呼「他們只是想著找個子宮載體，我真心覺得他們活該單身，並祝他們一輩子單身」。

▲有網友表示，近日男性長輩想相親，他便幫忙介紹條件不錯、年齡相當的女生給他認識，怎料長輩竟在相親時直說「這句話」，讓他不禁直呼「活該單身！」（圖／翻攝自PTT）

此文一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「相親的人就是想要傳宗接代，交友軟體和氧氣版都是，也沒什麼自私不自私，只能說每個人的目標不同」、「傳宗接代對某些人來講真的很重要，也不要苛責他們」、「無所謂高低優劣之分，嚴格來講他們也不是只想交配，是只想子女，為了生出子女而尋找異性，我覺得是蠻正當的理由吧！你只需要愛與陪伴，但他們只需要後代，要是說開了互相配合，那其實也不是什麼壞事」、「他們的目標跟需求很明確啊！就是子女傳宗接代 , 直接挑明了講，我覺得這叫做務實而不是自私」、「條件優秀的女孩怎麼會被介紹去跟妳口中的長輩男性相親...會在相親市場遇到的大家都心知肚明對方想要的吧！在相親市場找愛情反而比較奇怪」、「願打願挨，各取所需，直接表明條件和需求最有效率」。

另還有人認為「各取所需是一回事，但這些長輩可以稍微衡量一下自己的條件再考慮要不要這麼高標，都已經擔心根本沒有人會看上他們了，還不知道在高姿態什麼」、「雙方出來見面後，男方嫌女方年齡這樣？不過真的會當著女生的面，直接講出年紀大怕生不出小孩，而不是用更委婉的方式表達，這種男生水準的確是沒高到哪裡去」、「其實女生也一樣啦！要幽默帥有錢的，反正就是一群要求很高，但自己不怎麼樣的男女在互挑，永遠是個空集合，因為又正又年輕溫柔體貼的女生早就跟又帥又有錢幽默的男生結婚結光了」。（編輯：許苡晴）