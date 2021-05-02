中共官方微博諷刺印度疫情　愛國粉紅也怒批：應該克制

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新冠肺炎疫情以來，面對國際社會對人權議題或是疫情咎責的批評，中國多次以國外防疫不當作為反擊，然而報導指出中國這次「戰狼外交」也踢到鐵板，不少中國網友也批評官方的言論，認為人性應該高於政治，不應宣揚仇恨或是搞「地域歧視」。
中國網友在社群上留言批評，「一個國家，有必要像這樣圖口舌之快嗎？別讓其他國家笑話咱，OK？長安哥！」、「幸災不仁，怒鄰不義」，還有網友痛批，中國一邊強調要有大國擔當，但在他國受疫情之苦時卻在境內的社群上大肆嘲諷，「比起前幾任虛情假意的吹噓大國擔當，這屆領導班子選擇徹底放飛自我」。
連以愛國著稱的《環球時報》總編輯胡錫進也出面發文表示，官方機構的帳號應當在這個時候高舉「人道主義」大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。這不是「聖母婊」」，這是任何中國官方機構應有態度和表現。此博（指中國長安網）的拼圖和文字，普通人發，代表個人，沒問題，但是官方機構帳號必須克制。以這樣的方式博流量，不是官方機構帳號應當的行為。
中國公安部新聞中心、公安部治安管理局官方微博「@中國警方在線」等多個中國政府官方微博也發布「火神山」與印度火葬場的對比圖，嘲笑印度疫情。目前相關微博因為受到網友、印度駐中國大使館的批評而被刪除，微博熱搜也被「印度首都封城延長一週」取代。