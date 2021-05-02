皮克斯最強動畫是哪部？網秒選「1奇幻電影」：每看必哭

皮克斯動畫工作室（簡稱「皮克斯」）位於加州愛莫利維爾市，是一家電腦動畫製片廠，歷年來推出了許多膾炙人口的動畫及電影，不僅深受小孩喜愛，也很合大人的胃。而近日就有網友好奇提問「皮克斯最強是哪一部啊？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛秒選「1奇幻電影」，甚至還有人直乎「重看還是每看必哭」。

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女孩板表示，自己最近看二輪《靈魂急轉彎》，覺得很不錯，蠻好看的也有催淚點，但他還是最愛《可可夜總會》跟《天外奇蹟》，並好奇詢問大家「心中皮克斯最強是哪一部啊？」

▲有網友好奇提問「皮克斯最強是哪一部啊？」結果許多人紛紛秒選「1奇幻電影」，甚至還有人直乎「重看還是每看必哭」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友都激推《可可夜總會》，紛紛留言「COCO，目前心中第一名」、「可可夜總會+1」、「Coco好看死」、「可可夜總會，改變我對生死的看法」、「可可夜總會！就算都知道劇情了，重看還是每看必哭」。

另還有人直指「本來覺得是可可，看完靈魂變靈魂第一了」、「料理鼠王，音樂很棒」、「玩具（總動員）經典，可可（夜總會）神作」、「唯一腦筋急轉彎」、「玩3超好看，又有教育意義」、「很多都喜歡，真的要選一個應該是玩具總動員」、「最喜歡料理鼠王跟腦筋急轉彎」、「蟲蟲危機，幼稚園看的，劇情還記憶猶新」、「怪獸電力公司最高！」（編輯：許苡晴）