「3星座」偷懶功力100分？榜首我行我素　獲封薪水小偷

在忙碌的日常生活中，偶爾會想有忙裡偷閒的時刻，這些都是人之常情可以理解的，但是十二星座中有一些星座，他們可說是無時無刻都想放鬆，超級不喜歡被時間追著跑。命理網站《星座好朋友》就指出，「3星座」偷懶功力一百分，他們總是能巧妙的運用自身小聰明，就算偷懶也可以如魚得水般輕鬆，且偷懶歸偷懶，該完成的事項都沒少，這才是他們最讓人敬佩的地方，快來看看是哪些吧！

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大部分的射手座，做起事來較我行我素，通常只有他們感到有興趣的事，他們才會用盡全力去做，如果是他們不喜歡的事，那他們寧可拖著擺爛也不願意去做，他們不想為沒興趣的事情浪費自己的時間，所以在上班時，時常因為一些個人因素，導致暫時性罷工或是進度停擺不前，也因為這些原因常常被認為是在偷懶，但其實他們不是不做，而是目前沒有心情做，一旦他們認真起來可是會令人大吃一驚的！射手座在該努力時他們不會鬆懈，該偷懶時他們也會拿捏好分寸。

▲「3星座」超愛偷懶？其中，榜首射手座做起事來我行我素，獲封薪水小偷之王。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

天秤座在職場上向來不會陰險耍詐，就算是要偷懶他們也會光明正大的偷懶，加上天秤總是習慣性為自己找理由，若是他今天想偷懶，任何阿貓阿狗的瑣事他都可以拿來當請假的理由，即使要偷懶天秤還是會拿捏好分寸，如果是在攸關他人利益的事情上，他們絕對不會輕易怠惰，一定會完成好交辦事項，因為他們非常公私分明，不會因為自己個人行為影響大家，算是非常會拿捏偷懶程度的一個星座。

水瓶座的人總是給人一副無所謂的樣子，非常怕麻煩的他們面對日常中的瑣事，總是無法提起勁而容易衍生出想逃避的想法，但其實面對攸關重要的事情時，他們可是不會隨便怠惰，一定會準時完成，通常會讓水瓶想要偷懶的事，一定是他不感興趣的事，而且水瓶就算偷懶也不會讓人抓到把柄，這種技術性偷懶算是偷懶界的翹楚。（編輯：許苡晴）

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《星座好朋友》