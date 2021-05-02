馬英九搭台中綠線　竟在悠遊卡加值卡關

台中捷運綠線上個（4）月25日正式通車，前總統馬英九日前親自體驗搭乘，今（2）日在臉書發布「台中捷運番外篇」影片，未料台中捷運加值系統操作方式和台北捷運不同，馬未先點選加值按鈕就急著「塞」入紙鈔，尷尬畫面與年初拍攝賀歲片在台北捷運購票時似曾相識，影片的最後除了宣傳台中捷運，也說「下次加值一定會成功！」
記者吳承翰／台北報導
2021-05-02 11:43:54
馬英九上午在臉書發布「台中捷運番外篇」影片宣傳台中捷運，上週他出席台中捷運綠線通車典禮，結束後立刻搭乘捷運到高鐵烏日站。而他今年初搭乘台北捷運買年貨，因為太久沒搭乘，不太熟悉購票系統，在自動購票處按了好久才成功購票。當時不少網友留言問他，為何不用悠遊卡？
這次改搭台中捷運，馬英九說他有備而來，準備使用悠遊卡搭捷運。未料，台中捷運和台北捷運的操作方式不同，卡了很久才加值成功。
中捷綠線4月25日正式通車，馬英九當天親自出席通車典禮，並在臉書分享搭乘台中捷運的體驗，馬英九表示，中捷綠線無論是設備、管理與效率，和台北捷運相比毫不遜色。不過，相較蓋捷運，養捷運更不容易，捷運一定要形成路網，才能帶來軌道經濟效益。
捷運綠線是台中捷運網路化的第一步，未來還有藍線（與綠線十字交會）、橘線（機場捷運）將一一推動，馬英九祝福在台中市長盧秀燕的努力下，台中的捷運路網儘速成型，市民共享便利。