被逼到絕境、無法發貨！華為高管：美國制裁越來越狠毒
中國科技巨頭華為（Huawei）先前遭到美國制裁，無法購買相關技術的軟體、晶片及產品，手機銷售的業務明顯下滑，因此華為近期為港口、機場提供網路服務，積極跨領域合作，包括礦業、養殖業及一般企業都在業務範圍內，但華為消費者業務執行長（CEO）余承東近期在社群發文，坦言華為被逼到「極端困難、無法發貨」。
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-02 11:44:27
華為消費者業務CEO余承東在微信朋友圈轉發「跌倒華為，吃飽蘋果」一文，並評論「短短兩年獨到的時間，美國對華為進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華為消費者業務逼到極端困難，無法發貨，高端市場主要都讓給了蘋果公司。中檔及低端讓給了三星、OPPO、VIVO和小米。」
「跌倒華為，吃飽蘋果」為針對蘋果2020年及今年前3個月的營收的評論文章，內文指出，蘋果銷售成績亮眼的成因主要為：各項業務（iPhone、iPad、Mac等）大爆發，以及大中華地區的快速增長。受到疫情影響，電子設備銷量大幅成長，iPhone的業績也在5G換機潮的影響下暴增。同時，蘋果在亞太地區的業務增幅最大，達到94.2%，比北美的34.7%剛出許多。
全球科技市場分析機構「Canalys」統計，iPhone在大中華地區的銷量為1200萬台，較同比激增49%，背後原因是華為在大中華地區的高端市場失守，而其他中國產又手機無法填補。Canalys數據也顯示，2021年第一季手機出貨量最多的仍是VIVO出貨量達2160萬部，按年增長79%，市場佔比23%；第2名是OPPO，出貨量2060萬部，按年增長65%；第4名是小米，出貨量1350萬部，按年增長75%；第5名才是蘋果。