十年有成「設計挑戰盃」　青年交通工具設計師展無限創意

為提供青年學子展現創意的舞台，KYMCO 光陽工業自2011年起舉辦「設計挑戰盃」機車設計競賽，扎根培育台灣新一代設計人才。今年共有全國17所大專院校、139件的作品參賽，頒獎典禮高雄市政府運動發展局局長侯尊堯 、KYMCO研發中心協理徐文元等人亦到場共襄盛舉。





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本屆競賽主題「未來運算式」，以 + (加)創新加成、–(減)造型簡約、x (乘)跨界型態、/ (除)環境共享的宏觀思維，針對「Scooter X Bike環保燃油新型態」與「E-Cross跨界電能載具」2大類別徵求全新移動方式的載具型態與定義，前瞻未來新生活型態與風格想像。KYMCO研發中心協理徐文元勉勵所有的年輕設計師者要永保熱情、堅持設計魂，攜手為機車產業的創新設計而努力。





▲「AUDIO-TYPE ZERO」是一款專為街頭表演者設計的未來燃油機車，除了是使用者的代步工具之外，亦是表演設備。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.01）