十年有成「設計挑戰盃」　青年交通工具設計師展無限創意

▲光陽工業自2011年起舉辦「設計挑戰盃」機車設計競賽，扎根培育台灣新一代設計人才。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.01）
▲光陽工業自2011年起舉辦「設計挑戰盃」機車設計競賽，扎根培育台灣新一代設計人才。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.01）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-02 13:17:08

為提供青年學子展現創意的舞台，KYMCO 光陽工業自2011年起舉辦「設計挑戰盃」機車設計競賽，扎根培育台灣新一代設計人才。今年共有全國17所大專院校、139件的作品參賽，頒獎典禮高雄市政府運動發展局局長侯尊堯 、KYMCO研發中心協理徐文元等人亦到場共襄盛舉。

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本屆競賽主題「未來運算式」，以 + (加)創新加成、–(減)造型簡約、x (乘)跨界型態、/ (除)環境共享的宏觀思維，針對「Scooter X Bike環保燃油新型態」與「E-Cross跨界電能載具」2大類別徵求全新移動方式的載具型態與定義，前瞻未來新生活型態與風格想像。KYMCO研發中心協理徐文元勉勵所有的年輕設計師者要永保熱情、堅持設計魂，攜手為機車產業的創新設計而努力。

▲「AUDIO-TYPE
▲「AUDIO-TYPE ZERO」是一款專為街頭表演者設計的未來燃油機車，除了是使用者的代步工具之外，亦是表演設備。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.01）
「Scooter X Bike環保燃油新型態」類別獲得金獎作品為臺北教育大學藝術與造形設計學系陳泓邑的作品「AUDIO-TYPE ZERO」，指導老師為李鍇朮，是一款專為街頭表演者設計的未來燃油機車，除了是使用者的代步工具之外，亦是表演設備。搭載了可與燃油引擎進行聲光互動的樂器音箱，以及可拆卸的龍頭舞台燈，設計上則融合了美式機車的經典燃油引擎元素，與炫彩揚聲器的聲光效果，將音樂跟機車兩者完美結合，打造創新機車新型態。

▲「B-TYPE」作品以開創電動車新造型樣式為目標。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.01）
▲「B-TYPE」作品以開創電動車新造型樣式為目標。（圖／記者陳美嘉攝，2021.05.01）
而「E-Cross跨界電能載具」類別獲得金獎作品為台灣科技大學設計所楊晴雅的作品「B-TYPE」，指導老師為林銘煌，作品以開創電動車新造型樣式為目標，設計過程應用VR技術更真切回應使用者的體驗與需求，作品強調將B快門攝影作品中，雖是「靜止」的影像，但仍能感受到被拍攝物是「動態」的觀點，透過壓花玻璃材質的視覺特性，將B快門的效果實體化，並與電池廂互相搭配，讓造型與材質的應用更有層次，以創新的視覺差異性帶出油車轉電動車的視覺跨界。

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