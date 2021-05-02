十年有成「設計挑戰盃」　青年交通工具設計師展無限創意

為提供青年學子展現創意的舞台，KYMCO 光陽工業自2011年起舉辦「設計挑戰盃」機車設計競賽，扎根培育台灣新一代設計人才。今年共有全國17所大專院校、139件的作品參賽，頒獎典禮高雄市政府運動發展局局長侯尊堯 、KYMCO研發中心協理徐文元等人亦到場共襄盛舉。
本屆競賽主題「未來運算式」，以 + (加)創新加成、–(減)造型簡約、x (乘)跨界型態、/ (除)環境共享的宏觀思維，針對「Scooter X Bike環保燃油新型態」與「E-Cross跨界電能載具」2大類別徵求全新移動方式的載具型態與定義，前瞻未來新生活型態與風格想像。KYMCO研發中心協理徐文元勉勵所有的年輕設計師者要永保熱情、堅持設計魂，攜手為機車產業的創新設計而努力。
而「E-Cross跨界電能載具」類別獲得金獎作品為台灣科技大學設計所楊晴雅的作品「B-TYPE」，指導老師為林銘煌，作品以開創電動車新造型樣式為目標，設計過程應用VR技術更真切回應使用者的體驗與需求，作品強調將B快門攝影作品中，雖是「靜止」的影像，但仍能感受到被拍攝物是「動態」的觀點，透過壓花玻璃材質的視覺特性，將B快門的效果實體化，並與電池廂互相搭配，讓造型與材質的應用更有層次，以創新的視覺差異性帶出油車轉電動車的視覺跨界。