新確診案1134、1136足跡　曾台北搭公車捷運、小七領錢

指揮中心公布今（2）日新增確診的案1134、1136公共場所活動足跡。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布今（2）日新增新冠肺炎本土確診的案1134、1136公共場所活動足跡。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-02 15:14:24｜2021-05-02 15:20:23

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布新增4例本土新冠肺炎(COVID-19)確定病例，其中3例(案1134、案1135及案1136)為確診的諾富特飯店60多歲女房務部主管案1129的同住家人，指揮中心也公布案1134及案1136的公共場所活動足跡，其中案1134曾在4月27日至4月29日搭乘254、672及262公車，也曾到7-11京復門市領錢及北市光復北路巴雷巴印度餐廳用餐，而案1136則在4月26至28日往返住家及公司時，在去程搭乘捷運（頂溪-古亭-西門）再轉公車，4月26日曾到新北市保平路的72度C舒肥健康餐用餐。

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指揮官陳時中指出，案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案1129)的同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值29)。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案1129)的同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值19)。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

指揮中心也公布案1134及1136的公共場所活動足跡，其中案1134在4月27日早上11時30分至12時10分曾搭乘254公車；中午12時20分到7-11京復門市領錢；中午12時30分至下午2點30分在北市光復北路的巴雷巴印度餐廳用餐；下午2時50分至3時30分搭乘672公車。4月28日、4月29日也有搭乘262公車往返住家及公司。

至於案1136在4月26至4月28日往返住家及公司，確切時間還在調查，但去程曾搭乘捷運(頂溪-古亭-西門)轉公車(成都路-先薔宮)。4月26日晚間7時25分至8時30分曾到新北市永和區保平路的72度C舒肥健康餐用餐。

指揮中心也提醒，曾出入相關場所民眾應請進行自我健康監測，若於5月12日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時也請主動告知接觸史、旅遊史、職業曝露、周遭其他人是否有類似症狀等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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