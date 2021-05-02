新確診案1134、1136足跡　曾台北搭公車捷運、小七領錢

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案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案1129)的同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值19)。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。
指揮中心也公布案1134及1136的公共場所活動足跡，其中案1134在4月27日早上11時30分至12時10分曾搭乘254公車；中午12時20分到7-11京復門市領錢；中午12時30分至下午2點30分在北市光復北路的巴雷巴印度餐廳用餐；下午2時50分至3時30分搭乘672公車。4月28日、4月29日也有搭乘262公車往返住家及公司。
至於案1136在4月26至4月28日往返住家及公司，確切時間還在調查，但去程曾搭乘捷運(頂溪-古亭-西門)轉公車(成都路-先薔宮)。4月26日晚間7時25分至8時30分曾到新北市永和區保平路的72度C舒肥健康餐用餐。
指揮中心也提醒，曾出入相關場所民眾應請進行自我健康監測，若於5月12日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時也請主動告知接觸史、旅遊史、職業曝露、周遭其他人是否有類似症狀等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。