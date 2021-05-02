賀台灣選手拿金牌　瑞莎吐黑函怨氣「不放棄去奧運」

▲瑞莎宣布她培訓的台灣選手再奪金牌。（圖／翻攝瑞莎臉書）
▲瑞莎宣布她培訓的台灣選手再奪金牌。（圖／翻攝瑞莎臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-02 14:41:30｜2021-05-02 14:43:53

擁有體操好手背景的瑞莎，近年當起體操教練，培育台灣韻律體操選手，更自掏腰包帶學生出國比賽，卻有網友上網爆料瑞莎「空降」、「搶選手」、「募款資金不透明」，瑞莎不被流言打倒，今（2）日在臉書宣布喜訊，由她培訓的台灣選手在國際賽事Gym Kids EASTERN CUP拿到金牌，為她打了一劑強心針。

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▲瑞莎帶台灣選手征戰比賽。（圖／翻攝瑞莎臉書）
▲瑞莎帶台灣選手征戰比賽。（圖／翻攝瑞莎臉書）
瑞莎帶學生參加來自俄羅斯、美國，韓國等20幾個國家，有424位選手競技的網路國際賽Gym Kids EASTERN CUP，台灣選手在這場比賽得了1個金牌、1個銀牌、2個銅牌，讓瑞莎振奮又感動，她說：「很謝謝大家這幾天一直很支持跟鼓勵我。說真的一開始真的很受傷、很難過，但後面感覺到了大家的支持，覺得我一定要加油也要更努力，絕對不能被幾個少數的『有心人士』影響。」

▲瑞莎近年來投入台灣的韻律體操，還成立了瑞星韻律體操協會，希望能幫助更多台灣的選手。（圖／官方提供）
▲瑞莎（右）成立了瑞星韻律體操協會，希望能幫助更多台灣的選手。（圖／官方提供）
瑞莎無償教孩子學體操、自掏腰包帶選手出國比賽，包吃包住整個月，還取得佳績，鄉民女神qn認為瑞莎就是破壞台灣體育界的平衡和規則，才被當箭靶，不過瑞莎呼籲不要因為「少數不好的人」，誤會了體育署，體操協會，她強調：「我不會因為這些惡意中傷我的人放棄這麼多小朋友們，更不會放棄讓台灣韻律體操去奧運的夢想，讓我們一起讓台灣的韻律體操越來越好，再次謝謝你們讓我感受到這片土地的溫暖。」

▲瑞莎不放棄帶台灣選手前進奧運的夢想。（圖／翻攝瑞莎臉書）
▲瑞莎不放棄帶台灣選手前進奧運的夢想。（圖／翻攝瑞莎臉書）
 

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