20歲李芷婷先斬後奏挑戰「第一次」　希望媽媽不要看

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李芷婷表示：「剛得知接到代言時，其實很怕自己的身材、氣質無法駕馭服裝，發現減肥後的成果完全在這次代言上展現出來，加上同事家人鼓勵，讓之後的拍照超級順利！」
除了第一次代言，李芷婷也刺下「人生第一個刺青」，她花了半年設計想圖案，光是跟刺青師「培養感情」就花了1個月，前後總計快4個月與刺槍師討論刺青輪廓及概念，就是希望人生首個刺青能「獨一無二」，最終以熱愛的「音樂」為主軸，鋼琴的五個圓點跟七條線代表黑白鍵，把「內心的音樂」藉由刺青完整呈現。
原本擔心刺青會很痛的李芷婷，事前特別跑去「體驗」疼痛感，結果刺得當下發現比抽血還不痛，她甚至以「打皮秒雷射」來形容，笑說：「不知道是期待大於害怕疼痛感的關係，在刺青時還可以邊聊天講話，如果說痛感最痛十分，大概就一分痛而已！」她也打算要再刺第二個，來達到「左右平衡」。
李芷婷這次代言服飾上印著「mama don’t look」，彷彿說出刺青「媽媽不要看」的心聲。事實上，李芷婷決定刺青時是抱著「先斬後奏」先刺再說的心態去進行，被問到父母親得知自己刺青的反應？她笑說：「我爸媽他們其實沒有反對也沒有支持，可能想說看到我刺青後，好不好看再來決定要不要罵人吧！」