20歲李芷婷先斬後奏挑戰「第一次」　希望媽媽不要看

▲李芷婷接到人生第一個代言。（圖／YUYU ACTIVE）
▲李芷婷接到人生第一個代言。（圖／YUYU ACTIVE）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-03 09:00:00

20歲歌手李芷婷，2019年參加《中國好聲音》，憑著獨特嗓音一炮而紅，形象更是被廠商相中，接下生平第一支服飾代言。她為了拍攝廣告積極瘦身，成功鏟肉5公斤，結合運動、休閒服飾，模樣青春無敵。不僅如此，她也刺下人生第一個刺青，當作是20歲的紀念，刺完卻喊話「媽媽不要看」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李芷婷刺下「人生第一個刺青」。（圖／YUYU
▲李芷婷刺下「人生第一個刺青」。（圖／YUYU ACTIVE）
李芷婷表示：「剛得知接到代言時，其實很怕自己的身材、氣質無法駕馭服裝，發現減肥後的成果完全在這次代言上展現出來，加上同事家人鼓勵，讓之後的拍照超級順利！」 

除了第一次代言，李芷婷也刺下「人生第一個刺青」，她花了半年設計想圖案，光是跟刺青師「培養感情」就花了1個月，前後總計快4個月與刺槍師討論刺青輪廓及概念，就是希望人生首個刺青能「獨一無二」，最終以熱愛的「音樂」為主軸，鋼琴的五個圓點跟七條線代表黑白鍵，把「內心的音樂」藉由刺青完整呈現。 

原本擔心刺青會很痛的李芷婷，事前特別跑去「體驗」疼痛感，結果刺得當下發現比抽血還不痛，她甚至以「打皮秒雷射」來形容，笑說：「不知道是期待大於害怕疼痛感的關係，在刺青時還可以邊聊天講話，如果說痛感最痛十分，大概就一分痛而已！」她也打算要再刺第二個，來達到「左右平衡」。 

李芷婷這次代言服飾上印著「mama don’t look」，彷彿說出刺青「媽媽不要看」的心聲。事實上，李芷婷決定刺青時是抱著「先斬後奏」先刺再說的心態去進行，被問到父母親得知自己刺青的反應？她笑說：「我爸媽他們其實沒有反對也沒有支持，可能想說看到我刺青後，好不好看再來決定要不要罵人吧！」

▲▼李芷婷刺青先斬後奏，爸媽沒反對也沒支持。（圖／YUYU
▲▼李芷婷刺青先斬後奏，爸媽沒反對也沒支持。（圖／YUYU ACTIVE）
▲▼李芷婷刺青先斬後奏，爸媽沒反對也沒支持。（圖／YUYU
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答
空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
36.22%63.78%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
89.86%10.14%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀