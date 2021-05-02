陳其邁任內首座運動中心來了　楠仔坑運動中心113年啟用

▲市長陳其邁率市府團隊與左楠區立委劉世芳、在地議員及在地里長共同見證及宣布楠梓運動中心要來了！（圖／高雄市運發局提供）
▲市長陳其邁率市府團隊與左楠區立委劉世芳、在地議員及在地里長共同見證及宣布楠梓運動中心要來了！（圖／高雄市運發局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-02 16:11:51

近年國人運動風氣興起，推動運動中心普及讓大家就近運動、促進高雄運動產業的發展，市長陳其邁提出任內打造10座運動中心，今年4月已獲教育部體育署核定補助2億元，加上市府自籌1億8000萬元，將於楠梓游泳池原址新建一座新式運動中心「楠仔坑運動中心」，把原屬於體育選手的運動園區，開放給一般市民使用，預計明年動工，113年完工啟用，這也是陳其邁任內首座新建的運動中心。

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▲高雄市長陳其邁今天宣布高市府團隊會加速布建運動中心，擴充覆蓋率，讓民眾能就近運動。（圖／高雄市運發局提供）
▲高雄市長陳其邁今天宣布高市府團隊會加速布建運動中心，擴充覆蓋率，讓民眾能就近運動。（圖／高雄市運發局提供）
在市府團隊及立委劉世芳的努力下，終於在今年4月獲得教育部體育署核定補助新建總樓地板面積約1萬平方公尺「楠仔坑運動中心」，其中內建50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、籃球、桌球、韻律、瑜珈、健身中心等10項現代運動設施。

▲高雄市長陳其邁今天偕立委劉世芳等左楠地區民代宣布，要將楠梓游泳池原址新建為「楠仔坑運動中心」，允諾編足預算讓運動中心民國113年啟動。（圖／高雄市運發局提供）
▲高雄市長陳其邁今天偕立委劉世芳等左楠地區民代宣布，要將楠梓游泳池原址新建為「楠仔坑運動中心」，允諾編足預算讓運動中心民國113年啟動。（圖／高雄市運發局提供）
陳其邁今天也特別到高雄市立楠梓游泳池，宣布這項運動政策，並感謝立委劉世芳等人協助爭取中央經費補助，及地方議員對運動中心的關心與支持，他強調，市府也會編足預算，希望113年順利啟用，期待市民攜家帶眷來運動，讓高雄成為有活力、愛運動的城市。

▲高市府將於楠梓游泳池原址新建一座新式的運動中心「楠仔坑運動中心」。（圖／高雄市運發局提供）
▲高市府將於楠梓游泳池原址新建一座新式的運動中心「楠仔坑運動中心」。（圖／高雄市運發局提供）
陳其邁表示，任內要推動十座運動中心為目標，並積極爭取中央經費挹注，目前預計新建三座運動中心，整建三處既有體育場館，以及開放四處校園運動設施空間來達成，而楠梓鄰近橋頭科學園區，周邊大學多，人口近十年亦快速成長，未來也將成為就業入住最好之處，市府優先選擇「楠仔坑運動中心」為新建的運動中心之一。

劉世芳也說，未來她會繼續努力爭取經費，希望運動中心在設計上可以納入長輩使用的空間需求，未來也歡迎各位市民朋友攜家帶眷一起來運動，讓高雄成為一個更有活力之城市。

運發局局長侯尊堯表示，高市府利用現有園區內游泳池基地，將重新打造一座運動中心，不但節省建設經費，也將原屬於體育選手的運動園區，未來開放給一般市民使用。其中楠仔坑運動中心」是新建運動中心之一，目前也同步進行三民區、小港區2座新建運動中心的規劃設計，以滿足市民對新型態運動空間的期待。

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