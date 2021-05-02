華航、諾富特群聚感染人數超越部桃！確診已達24例

華航、諾富特群聚案風波延燒，今（2）日新增4名本土個案，目前共累積14名本土個案，這起群聚案再加上澳洲確診機師共有24名個案確診，已超越部立桃園醫院的21人確診群聚案。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-02 15:20:38｜2021-05-02 15:28:27
桃園醫院群聚感染案，造成21人確診，包含2名醫師、3名護理師、1名外籍看護、2名病患及2名陪病家屬先後染疫外，再加上11名個案在院外遭到感染﹔這一次華航、諾富特群聚案已經有24人確診，其中諾富特首例（案1120）確診者，確認感染英國變異株，證實華航機師確診與諾富特群聚有交互關係。
今天新增的4例本土個案，其中3例都是諾富特飯店60多歲女房務部主管（案1129）的同住家人（案1134、案1135及案1136），另外1例(案1137)為華航本國籍機師案1102及案1133同住家人，目前造成6起家庭群組。
指揮中心指揮官陳時中今天也公布確診者足跡，案1134在4月27日11:30到12:10分搭254公車，12:20在711京復門市領錢就離開，12:30-14:30在松山區光復北路的巴雷巴雷印度餐廳用餐，結束後，搭乘672公車，時間落在14:50到15:30分。此外4月28、29日的路線都是上下班，搭乘262公車往返。
案1136在4月26至28日主要路線都是上下班，從捷運頂溪到古亭再轉車至西門，再搭公車至先嗇宮站，在4月26日有到永和72度C的健康舒肥餐廳用餐。