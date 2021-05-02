黃承國具黑道背景？吳怡農：僅「傳聞」不符排黑條款

民進黨因台北市黨部前評議委員會召集人趙映光之子趙介佑涉嫌詐欺、毒品等案「染黑」，身為台北市黨部主委的吳怡農在經過數日後，終於出手開鍘，與評議委員會共同決議開除趙介佑黨籍；但外界一直以來都流傳前台北市黨部主委、國策顧問黃承國具有黑道背景，甚至說吳怡農根本只是他的魁儡。吳怡農今（2）日接受媒體訪問時表示，他是主委，何時開會是他自己決定，從未受人指使，至於「傳言」並不符排黑條款，至於未來標準在哪，需要討埨，不可能馬上有答案。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-02 15:38:13｜2021-05-02 15:40:26
吳怡農強調，民進黨絕對不容忍任何犯罪行為，如果知道黨員有犯罪，絕對不會讓這些人繼續留在黨部；他帶領民進黨台北市黨部，沒有接受任何人的指示跟指揮，他是主委，要開會的時候是他自己決定的。
提到黃承國，吳怡農則說，在沒有犯罪事實的時候，指稱任何人是黑道份子，這是不負責任的，但也不能否認「有許多的人在外面有許多的傳聞」，現在必須面對的是，當「只有傳聞」或是有些人「形象不符期待」但又不符合排黑條款時，該怎麼面對這一群人？這些人參與黨務是好是壞？標準在哪裡？這些問題確實需要面對，沒有一個簡單的答案。