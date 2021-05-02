影／印度醫院爆滿、缺乏氧氣筒！各地抗議追打軍警

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，今日當地衛生部門通報過去24小時新增39萬2488例確診、3689例死亡，確診病例累計逾1956萬例、23萬5542人染疫死亡。 印度醫院、太平間和火葬場都呈現大爆滿的狀態，不少地區已經出現民眾爭奪藥品、氧氣瓶的問題。
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-02 15:45:17｜2021-05-02 16:45:30
印度智庫顧問、退伍軍人哈米德（Zai Hamid）週六（1）在推特上貼出影片，影像中可見一群民眾包圍執法人員的白色車輛，並用棍棒追打他們。哈米德指，印度各地都有大大小的衝突，因為政府防疫失當導致氧氣供應不足，並可能採取更嚴格的措施，讓失望憤怒的民眾終於忍不住了。
約翰‧霍普金斯大學經濟學家漢克（Steve Hanke）在個人推特上貼出影片，新冠肺炎持續破壞印度，市民們開始對現況感到絕望，印度最西部的城邦古吉拉特邦（Gujarat）一家醫院外，有許多人試圖推動執法人員設置的路障，當地的醫院因為疫情已經連續3天不開放新病患入院。
漢克也針對印度疫情發表評論，週四（28）印度衛生單位通報3645人因疫死亡，創下當時單日最高死亡人數的紀錄，但這不包括在自宅中病逝的人們，他認為印度實際上的死亡人數可能為官方數字的10倍以上，而且情勢恐怕將繼續惡化。漢克還進一步批評莫迪（Narendra Modi）政府的無能，導致總人口約14億的印度，疫苗接種率僅5.3%，在印度政府想方設法找藉口開脫時，毫無抵抗能力的民眾因病毒而喪命街頭。
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