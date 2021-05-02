諾富特疫情延燒　小港機場疫苗站已有80人接種

華航諾富特飯店群聚案今（2）日再新增4例確診個案，風暴持續擴大，航空第一線相關人員的疫苗接種的情形也備受國人關注，高雄市衛生局被問到高市轄內兩國籍航空的疫苗接種率遠低於高雄市整體防疫人員，衛生局簡任技正潘炤穎表示，小港機場疫苗接種站4月29日開打，首日已有80人接受疫苗接種，明後兩天工作日仍會持續開放相關人員接種。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-02 16:03:32｜2021-05-02 16:06:29
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，由於目前國際疫情空前嚴峻，航空公司機師、機組員等辛苦頻繁出入國境並往來國際間，或因暴露時間長而導致感染風險高，高雄市政府衛生局遂於4月29日假小港機場及高雄港設站提供第一線人員接種COVID-19疫苗，兩處計接種128人。
但經統計，高雄市轄內兩國籍航空公司所屬人員共527人，截至4月30日僅接種33人，接種率只有6.3％，遠低於高雄市防疫人員平均值41％，潘炤穎今日表示，經衛生局和中央疾管署密切連續後，已同意連續3天在機場還有相關港埠設置接種站，小港機場疫苗接種站4月29日開打首日已有80人接受疫苗接種，累積到目前為止，小港機場的工作人員總計已接種超過200人，接種情形隨著疫情的發展趨勢有逐漸熱絡的狀況。
潘炤穎也表示，到目前為止來講，疫苗仍然是最好的防治策略，尤其是在接觸第一線頻繁出入國門的第一線工作人員，接種疫苗的意願有必要快速提升，也請航空公司負起責任，鼓勵所屬員工儘速接種，接種疫苗除了對自己產生保護之外，也是在保護家人、社區，是在疫情之下很重要的一個防治策略，目前衛生局也在積極的溝通，希望相關航空公司能夠基於群體免疫的概念、保障工作同仁以及其家人的社區風險的這個概念上面，盡量在排班給予方便。