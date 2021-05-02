今日政經聽／母女過招！專訪陳郁秀和鋼琴家女兒盧佳慧

專訪／盧佳慧「琴路」艱辛　快乾膠黏手反抗虎媽陳郁秀
▲盧佳慧（左）成為鋼琴老師，開始理解媽媽的用心，現在的她能笑看過去種種，也是多虧了陳郁秀（右）的魔鬼訓練。（圖／記者林調遜攝）

記者朱啓瑜／台北報導

2021-05-02 16:13:17

公廣集團董事長陳郁秀，有一個鋼琴家女兒盧佳慧。對盧佳慧來說，媽媽從原本的鋼琴演奏家，到後來繼承丈夫盧修一的遺志後踏入政壇，想必轉變是非常巨大的！而她也把對媽媽的愛和感謝，譜成鋼琴演奏曲，結合多媒體呈現送給母親。

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但，母女之間的氛圍是有些微妙的，尤其從小在栽培盧佳慧的琴藝上，陳郁秀可是相當嚴厲，盧佳慧小時候曾經用快乾膠把十隻手指頭黏起來，認為這樣就不用辛苦練習了，母女之間還有哪些故事？一起來聽聽。

 

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