今日政經聽／母女過招！專訪陳郁秀和鋼琴家女兒盧佳慧

公廣集團董事長陳郁秀，有一個鋼琴家女兒盧佳慧。對盧佳慧來說，媽媽從原本的鋼琴演奏家，到後來繼承丈夫盧修一的遺志後踏入政壇，想必轉變是非常巨大的！而她也把對媽媽的愛和感謝，譜成鋼琴演奏曲，結合多媒體呈現送給母親。





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但，母女之間的氛圍是有些微妙的，尤其從小在栽培盧佳慧的琴藝上，陳郁秀可是相當嚴厲，盧佳慧小時候曾經用快乾膠把十隻手指頭黏起來，認為這樣就不用辛苦練習了，母女之間還有哪些故事？一起來聽聽。



