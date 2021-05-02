大坑賞蝶活動登場　蝶舞奇景令眾驚呼連連

又到了夏蝶飛舞的季節，台中市政府觀光旅遊局「2021大坑蝶螢嘉年華」的賞蝶活動與台灣紫斑蝶生態保育協會合作，邀請專業老師透過活潑有趣的解說融合環境教育課程及手作體驗，深耕生態環境教育觀念。第一場次於今(2)日開跑，後續還有3場活動將陸續開放報名，歡迎有興趣的民眾別錯過了，大坑生態園區追蝶趣。

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大坑生態園區於107年榮獲行政院環保署評鑑為五顆星優等環境教育場所，長年復育蝶類成績卓越，目前可發現的蝶類超過140種，包含由南部遷徙到此處的紫斑蝶，在夏季的時節最多會有近300隻蝴蝶翩翩飛舞，景色相當壯觀。為持續推廣及落實生態環境教育，台中市觀旅局今年持續在大坑生態園區辦理解說活動，提供遊客生態教育及紫斑蝶標記放飛體驗，引起遊客的生態環境保護意識未來也將持續加強生態環境教育工作，提供遊客更美好的生態教育場域。

觀旅局補充，欲前往生態園區的民眾，請多多利用大眾交通工具，建議搭乘捷運至捷運松竹站下車，改搭72路、77路公車於軍功松竹路口轉乘66路公車至中正露營區，若是自行開車，可將導航定位至中正露營區停車場，再步行至緊鄰的大坑生態園區遊覽。今年也結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功的遊客在大坑商圈會員店家消費滿200元，就可在活動現場兌換精美的蝴蝶樣式杯墊，建議民眾參加活動後可以至大坑9號步道親子健行同時品嘗大坑在地美食，體驗大坑登山美食漫活一日遊。

觀旅局也提醒，戶外活動建議穿著長褲、布鞋、戴帽子或加薄長袖，同時隨身攜帶防蚊液，大坑生態園區為人工維護區域，生態維護不易，歡迎到園區賞蝶的民眾用相機帶走美好回憶只留下足跡，垃圾自行帶走。