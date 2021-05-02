秀媽咪　屏東縣110年模範母親表揚大會

秀、媽咪　屏東縣110年模範母親表揚大會
▲今年的模範母親表揚活動，縣府特別結合花藝設計協會屏東分會以「秀、媽咪」為主題，為接受表揚的模範母親做花卉人體造型並進行走秀活動。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.02）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-02 17:45:17

屏東縣110年模範母親表揚大會2日上午在縣府禮堂盛大舉行，由縣長潘孟安親自頒獎表揚，表達最大的敬意並提前祝福所有媽媽、阿嬤們母親節快樂。48位模範母親來自各鄉鎮市公所、身心障礙、新移民及寄養家庭推薦，縣府社會處今年特別與花藝設計協會屏東分會合作安排走秀，為參加走秀的20位母親精心設計個別化花飾，展現自己個人風格。

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▲屏東縣110年模範母親表揚大會上午在縣府禮堂盛大舉行，由縣長潘孟安親自頒獎表揚48位模範，表達最大的敬意並提前祝福所有媽媽、阿嬤們母親節快樂。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣110年模範母親表揚大會上午在縣府禮堂盛大舉行，由縣長潘孟安親自頒獎表揚48位模範，表達最大的敬意並提前祝福所有媽媽、阿嬤們母親節快樂。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.02）
潘孟安表示，每位母親不但是家庭重大支柱也是家庭歷史的創造者，每個媽媽們都是含辛茹苦的養育子女，雖然面對的是不同類型的孩子，但一心一意只想為孩子竭盡所能的付出，讓子女未來獲得更好的照顧與發展，這樣奉獻的精神就是母愛最偉大、最美的展現，十分令人動容。

潘孟安也提醒出門在外的子女，記得要在這偉大的日子裏，要向媽媽說聲感謝，因為她們，讓在外打拼的遊子，在故鄉屏東有一盞指引方向的燈塔，以及安頓身心的力量，祝全天下的母親們，母親節快樂。

今年的模範母親表揚活動，縣府特別結合中華民國花藝設計協會屏東分會以「秀媽咪」為主題，為接受表揚的模範母親做花卉人體造型並進行走秀活動。

▲20位報名參加走秀的模範母親們，在結合花卉人體造型的媽媽的身上散發愛的光芒，讓媽媽們在親朋好友面前展現屬於自己特有的美麗與自信。（圖／屏東縣政府提供,
▲20位報名參加走秀的模範母親們，在結合花卉人體造型的媽媽的身上散發愛的光芒，讓媽媽們在親朋好友面前展現屬於自己特有的美麗與自信。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.02）
20位報名參加走秀的模範母親們，雖沒有受過訓練，動作略顯生澀，但美麗的花朵在媽媽的身上散發愛的光芒，讓媽媽們在親朋好友面前展現屬於自己特有的美麗與自信。

社會處表示，翻轉以往模範母親表揚的形式是想除了讓媽媽上台領獎外，也用花卉來展現媽媽們因著歲月而呈現融合溫暖與愛的光輝。

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