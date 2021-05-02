諾富特群聚24人染疫「超越部桃案」　確診者足跡遍佈南北

▲諾富特飯店。（圖/翻攝諾富特飯店官網）
▲華航、諾富特群聚案今（2）日新增4例本土，含澳洲確診機師目前已有24人染疫，其中14例為本土個案，包含諾富特飯店主管及其家人、員工4人；另9例感染源調查中。圖為諾富特飯店。（圖/翻攝諾富特飯店官網）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-02 17:43:01

華航、諾富特群聚案今（2）日新增4例本土，含澳洲確診機師目前已有24人染疫，其中14例為本土個案，包含諾富特飯店主管及其家人、員工4人；另9例感染源調查中。

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這起群聚案件，要回溯到4月16日在澳洲確診印尼籍機師、案1090、1091曾同赴台北清真寺，指揮中心隨即擴大回溯採檢，發現多名機師確診、驗出有陽性抗體，也追查出機師家人體內有陽性抗體﹔指揮中心4月28日宣布一名機師陽性抗體的兒子也確診，為案1113，他與另一位手足就讀林口康橋國際學校，4月28日開始停課一週、校園消毒，案1114是另一名陽性抗體機師的太太，他們的子女中有一名抗體陽性，就讀桃園西門國小，西門國小4月28日開始也停課一週。

指揮中心4月29日宣布，諾富特華航桃園機場飯店一名房務部主管確診（案1120），他在4月15日至25日曾7度搭機捷往返機場旅館站與三重站，4月19日至26日3度到新北市三重某診所就醫，案1120發病期間，曾經有6名染疫機師在諾富特居家檢疫，指揮中心也表示，案1120確認感染英國變異株，證實華航機師確診與諾富特群聚有交互關係。

4月30日諾富特飯店群聚案確立，繼房務部主管（案1120）確診後，諾富特飯店有3名員工確診，包含本國籍20多歲女性（案1127），為諾富特餐飲部員工﹔本國籍20多歲男性（案1128），為諾富特房務部員工﹔本國籍60多歲女性（案1129），也同為諾富特房務部員工。

案1127在4月27日早上6點20到6點40分在中壢區的「三明治先生」用餐，下午4點到晚上6點在「等等法式甜點」，隨後前往大潤發中壢店購物到6點35分離開。4月28日下午3點10分到4點20分在中壢區的「智能自助洗衣店」，4點30分到5點20分在「小和屋食堂用餐」。

▲案1127確診足跡（圖/指揮中心提供）
▲案1127足跡（圖/指揮中心提供）
案1128在4月27日曾搭乘市民公車GR線與機捷，﹔28日早上9點至「就是漢堡早餐店」用餐、10點20分到11點20分搭乘亞通703公車從菓林站到中壢火車站、11點50分到13點到海越生活館按摩、13點到13點40分四海游龍中壢店用餐、14點半搭乘亞通703公車從中壢火車站至菓林站。

▲案1128確診足跡。（圖/指揮中心提供）
▲案1128足跡。（圖/指揮中心提供）
 

另一名房務員工（案1129）4月23日至25日自行開車到嘉義，23日下午1點在「大嘉義得雞肉飯」，下午3點10分到3點40分轉往阿里山小森林去露營區，24日凌晨去阿里山森林遊樂園區，25日10點到奮起湖老街，下午1點日香珍餅店、三代古味吃冰，4月26日上午6點55分去機場台北車站A1去機場旅館A14，下午5點40分後去坑口站等等。

案1129除了前往旅遊景點外，也與中正大學4名師生一起吃飯，中正大學也發公告表示全校自主監測14天。

▲案1129足跡。（圖/指揮中心提供）
▲案1129足跡。（圖/指揮中心提供）
華航、諾富特群聚延燒台北、新北、桃園、嘉義等地，但是風波未停歇，並且持續擴大，昨天一名未滿5歲的男童（案1133），是曾經住過諾富特飯店的案1102同住家人，今天再新增4名本土案例，其中3例（案1134、案1135及案1136）是確診的諾富特飯店60多歲女房務部主管案1129的同住家人，1例未滿5歲女童（案1137）華航本國籍機師案1102及案1133同住家人。

指揮中心也公布確診者足跡，案1134在4月27日11:30到12:10分搭254公車，12:20在711京復門市領錢就離開，12:30-14:30在松山區光復北路的巴雷巴雷印度餐廳用餐，結束後，搭乘672公車，時間落在14:50到15:30分。此外4月28、29日的路線都是上下班，搭乘262公車往返。

案1136在4月26至28日主要路線都是上下班，從捷運頂溪到古亭再轉車至西門，再搭公車至先嗇宮站，在4月26日有到永和72度C的健康舒肥餐廳用餐。

▲（圖/指揮中心提供）
案1134、1136足跡。（圖/指揮中心提供）
疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，15日後曾出入諾富特飯店者，要做好健康自主管理，並提高警覺。另外，曾出入相關場所的民眾應自我健康監測，若於5月10日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，有症狀者應向衛生單位通報，由衛生單位安排就醫，且不得搭乘大眾運輸工具。

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