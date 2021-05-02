諾富特群聚24人染疫「超越部桃案」　確診者足跡遍佈南北

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▲案1127足跡（圖/指揮中心提供）

▲案1128足跡。（圖/指揮中心提供）

▲案1129足跡。（圖/指揮中心提供）

未滿5歲的男童（案1133），是曾經住過諾富特飯店的案1102同住家人，今天再新增4名本土案例，

其中3例（案1134、案1135及案1136）是確診的諾富特飯店60多歲女房務部主管案1129的同住家人，1例未滿5歲女童（案1137）華航本國籍機師案1102及案1133同住家人。

▲ 案1134、1136足跡。 （圖/指揮中心提供）

疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，15日後曾出入諾富特飯店者，要做好健康自主管理，並提高警覺。另外，曾出入相關場所的民眾應自我健康監測，若於5月10日前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，有症狀者應向衛生單位通報，由衛生單位安排就醫，且不得搭乘大眾運輸工具。