華航、諾富特確診數超過部桃　陳時中：社區警戒至5月中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，今（2）日新增4例本土新冠肺炎確診個案。（圖／記者顏真真攝）
▲華航、諾富特飯店群聚是否持續擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示社區警戒要觀察到5月中。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-05-02 17:24:20

中央流行疫情指揮中心今（2）日再公布4名新冠肺炎本土確診個案，而且都是華航、諾富特飯店染疫機師及員工的同住家人，也使得華航、諾富特飯店群聚案累計確診達24例，超過之前衛福部桃園醫院群聚案確診數21人。指揮官陳時中表示是否再擴大持續監測中，他研判這波社區警戒觀察到5月中。

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部桃群聚事件爆發於今（2021）年1月12日至2月9日，共有21人確診新冠肺炎，逾4千人隔離，共有4起家庭群聚。不過，這次華航、諾富特飯店群聚案，截至目前累計有24人確診，包含10名機師（含澳洲確診機師）、4名飯店員工染疫、6起家庭群聚（10名家人確診）。

陳時中表示，雖然華航、諾富特案確診人數已比桃園醫院群聚多，當初桃園醫院群聚社區匡列4888人，華航、諾富特案社區接觸者沒有匡列那麼多，但隨著時間演變是否擴大持續監測中，若5月中旬關鍵期前無新增本土個案，則可再次平安渡過。

指揮中心今日公布的4例與華航、諾富特案有關的新冠肺炎本土案例，其中包含諾富特房務員工（案1129）的3名家人，案1134至1136都是案1129同住家人，分別為案1129的的兒子、丈夫及女兒。

由於案1136及案1134在可傳染期曾在社區自由活動2至3天，陳時中說，華航、諾富特案需特別觀察這2名個案是否造成社區其他接觸者染疫，當然不希望有社區，更要提高警覺

今日另1個新增本土個案是華航機師（案1102）未滿5歲的女兒。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案1102一家4口中兒子及女兒相繼於這兩天確診，僅機師妻子無確診，其病毒核酸採檢陰性，現在機師妻子也在照顧孩子。

至於華航1279名機師採檢專案部分，陳時中指出新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離。

陳時中說這名機師4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，因在台無同住對象，無匡列接觸者。而此採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。

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