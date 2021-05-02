華航、諾富特確診數超過部桃　陳時中：社區警戒至5月中

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中表示，雖然華航、諾富特案確診人數已比桃園醫院群聚多，當初桃園醫院群聚社區匡列4888人，華航、諾富特案社區接觸者沒有匡列那麼多，但隨著時間演變是否擴大持續監測中，若5月中旬關鍵期前無新增本土個案，則可再次平安渡過。
指揮中心今日公布的4例與華航、諾富特案有關的新冠肺炎本土案例，其中包含諾富特房務員工（案1129）的3名家人，案1134至1136都是案1129同住家人，分別為案1129的的兒子、丈夫及女兒。
由於案1136及案1134在可傳染期曾在社區自由活動2至3天，陳時中說，華航、諾富特案需特別觀察這2名個案是否造成社區其他接觸者染疫，當然不希望有社區，更要提高警覺
今日另1個新增本土個案是華航機師（案1102）未滿5歲的女兒。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案1102一家4口中兒子及女兒相繼於這兩天確診，僅機師妻子無確診，其病毒核酸採檢陰性，現在機師妻子也在照顧孩子。
至於華航1279名機師採檢專案部分，陳時中指出新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離。
陳時中說這名機師4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，因在台無同住對象，無匡列接觸者。而此採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。