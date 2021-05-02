Selina就愛開玩笑　「黑色物體」黏滿整牙洗不掉

▲Selina紫米黏牙逗笑全場，相當可愛。（圖／記者陳思誼攝）
▲Selina紫米黏牙逗笑全場，相當可愛。（圖／記者陳思誼攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2021-05-02 21:00:00｜2021-05-02 21:36:17

Selina（任家萱）今（2日）出席副業粥品記者會，場上不改搞笑個性，試吃紅豆紫米粥時，把一坨紫米黏在牙上，大方供媒體捕捉醜態，獲得粉絲尖叫鼓掌，未料紫米太過黏稠剔不掉，自己挖洞自己跳的窘境笑翻全場，但她樂觀表示「大家開心就好」。

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▲Selina媽媽（左）驚喜現身挺女兒。（圖／任性eat下）
▲Selina媽媽（左）驚喜現身挺女兒。（圖／任性eat下）
Selina的媽媽今現身活動，讓她驚喜又感動，表示：「之前家庭聚餐的時候，我有說我今天有活動，但沒人說要來，沒想到她還是來了。媽媽前陣子才動白內障手術，今天還這樣接受閃光燈。」而感動的不只一樁，Selina透露收到媽媽送的鑽錶，母親節前夕卻是自己收到大禮，覺得非常感動。

她這次新品推出鹹甜2款，也透露經營副業最麻煩的就是看財務報表，偶爾會耍任性「乾脆不看」，但也因此體悟成本重要性，原本打算要推出紙袋，發現近期原物料上漲，所以現在更珍惜一切，開玩笑說：「我有時候只是想出好吃的東西，不要啥都跟我說成本！」

話題從粥品聊到「孤枕難眠」，Selina表示每天都捨不得跟世界說晚安，所以會拖到最後一刻才上床，有時甚至早上才睡，「喜歡搞到很累才願意上床」，壞作息因此被中醫師訓話，醫生最後都用拜託的方式，叮嚀她睡眠要充足。面對感情提問，Selina四兩撥千斤回應，要論床伴，我想念的是我的愛犬。

▲Selina經營副業有成。（圖／記者陳思誼攝）
▲Selina經營副業有成。（圖／記者陳思誼攝）
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