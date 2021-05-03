「美容大王」明道1小時吸金5000萬 陳曉東、張庭加持
螢幕上經典的霸道總裁明道升格當老闆，自創保養品牌上月底在海南舉辦新品蘭花系列發布會，他邀請於綜藝《追光吧！哥哥》結識的好友陳曉東、卡斯柏、劉維助陣，凍齡女神張庭、陶虹也現身站台，尤其兩代凍齡男神陳曉東、明道同台，讓上百粉絲尖叫不已，直喊保養得太好，產品1日預購，短短1小時營業額就衝破5千萬台幣。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-03 08:00:00
陳曉東表示，兩人熟識後，明道貼心地送了自創保養品給他，恰巧這次活動舉辦在海南，他力挺好友之餘，也帶著老婆與2個女兒在三亞度假。特別的是，明道見到陳曉東2個女兒，親自送了她們品牌的兔子玩偶「貝貝兔」，展現他鐵漢柔情一面。此外，明道還特別指定陳曉東獻唱成名曲《比我幸福》、《心有獨鍾》，笑喊這是自己特別喜歡的歌曲之一，果然當陳曉東在現場演唱時，現場的粉絲也朗朗上口。 而明道也不斷地提升自我，近期挑戰演出音樂劇《趙氏孤兒》，以及榮獲有美妝界奧斯卡獎之稱的「天貓美妝金妝獎頒獎典禮」年度最受歡迎明星主理人獎項，在明星偶像與商業「霸總」的雙重身分駕馭得當，他說：「每一種身分都是新的突破，會不忘初心，持續為大家帶來優秀的作品。」