NCT成員TEN親自教學　LISA與《青春3》訓練生合作公開

▲LISA為了訓練生，親自請教NCT的TEN教學舞蹈。（圖／愛奇藝國際站）
▲LISA為了訓練生，親自請教NCT的TEN教學舞蹈。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-05-02 18:39:00

本周《青春有你3》進行導師合作舞台公演，製作人李宇春加上三位導師李榮浩、韓團Blackpink成員LISA、潘瑋柏，與X導師鄧紫棋、THE9，分別與訓練生們帶來各具風格的舞台。LISA此次表演選擇韓團NCT大陸分隊威神V的《祕境Kick back》，她在給訓練生授課時透露，為了想要教最原始的版本給大家，特地先找原唱威神V的TEN親自教學。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲LISA與TEN（左）的練習室表演版影片，將突破500萬人觀看。（圖／TEN
▲LISA與TEN（左）的練習室表演版影片，將突破500萬人觀看。（圖／TEN IG）
LISA與TEN同是在韓國發展的泰國人，兩人因此結識，此次為了LISA的表演舞台，TEN義氣相挺，讓觀眾看見兩人的好情誼，TEN更於他的IG放出他們練習室的版本影片，不到一天已達495萬觀看次數，兩人俐落有力的舞蹈引起討論，更登上微博熱搜。

身為貓奴的LISA家中有五隻貓，在教《祕境Kick back》時，她還帶了其中一隻名叫LEGO的貓上鏡頭與訓練生打招呼，糗的是，當LISA抱起LEGO要跟它討親親時，卻被貓咪一掌拍臉拒絕，讓她相當沒面子，露出無奈表情，LISA被貓咪嫌棄的模樣，也讓訓練生大笑。《青春有你3》可至愛奇藝國際站收看。

▲LISA被愛貓「拒絕」，笑翻訓練生。（圖／愛奇藝國際站）
▲LISA被愛貓「拒絕」，笑翻訓練生。（圖／愛奇藝國際站）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
35.88%64.12%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
92.86%7.14%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
4.11%95.89%
2021-04-29-2021-05-02
即時
推薦閱讀