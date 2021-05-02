NCT成員TEN親自教學 LISA與《青春3》訓練生合作公開
本周《青春有你3》進行導師合作舞台公演，製作人李宇春加上三位導師李榮浩、韓團Blackpink成員LISA、潘瑋柏，與X導師鄧紫棋、THE9，分別與訓練生們帶來各具風格的舞台。LISA此次表演選擇韓團NCT大陸分隊威神V的《祕境Kick back》，她在給訓練生授課時透露，為了想要教最原始的版本給大家，特地先找原唱威神V的TEN親自教學。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-02 18:39:00
LISA與TEN同是在韓國發展的泰國人，兩人因此結識，此次為了LISA的表演舞台，TEN義氣相挺，讓觀眾看見兩人的好情誼，TEN更於他的IG放出他們練習室的版本影片，不到一天已達495萬觀看次數，兩人俐落有力的舞蹈引起討論，更登上微博熱搜。
身為貓奴的LISA家中有五隻貓，在教《祕境Kick back》時，她還帶了其中一隻名叫LEGO的貓上鏡頭與訓練生打招呼，糗的是，當LISA抱起LEGO要跟它討親親時，卻被貓咪一掌拍臉拒絕，讓她相當沒面子，露出無奈表情，LISA被貓咪嫌棄的模樣，也讓訓練生大笑。《青春有你3》可至愛奇藝國際站收看。