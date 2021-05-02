富諾特群聚案有6人曾到新北　侯友宜：影響比部桃還大

▲侯友宜。（圖/記者陳智仁攝影）
▲今（2）日新北市政府也緊急召開防疫應變會議，由市長侯友宜親自指揮﹔侯友宜表示，該起群聚案有6名個案居住或足跡曾至新北，影響比部桃還大，不可以等閒視之。（圖/記者陳志仁攝影）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-02 18:58:14｜2021-05-02 19:28:38

華航、富諾特群聚案確診人數達24人，超越部桃案，指揮中心與各縣市政府街嚴正以待，今（2）日新北市政府也緊急召開防疫應變會議，由市長侯友宜親自指揮﹔侯友宜表示，該起群聚案有6名個案居住或足跡曾至新北，影響比部桃還大，不可以等閒視之。

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華航、富諾特群聚案中，有就讀康橋的案1113，諾富特主管（案1120）足跡曾到新北，諾富特員工（案1129）與丈夫（案1135）和子女（案1134、案1136）全家染疫。侯友宜在應變會議時直言，華航、富諾特群聚案，影響比部桃還大，不可以等閒視之。

侯友宜表示，富特員工進入社區後，已經有家庭群聚感染，目前有疑似社區感染狀況，不能稍有疏忽，這次案1134、1135、1136生活圈都橫跨台北跟桃園，現階段加強防疫作為，因此要求交通局把旅客常出入的地點、設備每小時就消毒1次。

在防疫旅館部分，新北市在28日就已經完成防疫旅館的體檢，到實地稽查，目前新北有11家防疫旅館，共1079房，使用率達7成，除了遵照指揮中心防疫旅館規定外，新北防疫旅館更在旅客搭乘防疫計程車下車區設置「前進櫃檯」，旅客離開前進櫃檯前往客房後，即進行接觸環境消毒。

侯友宜說，日前看見康橋個案出來後，相當緊張，目前看來情況有穩住，但仍不可懈怠，近期也與醫師討論防疫作為，許多醫師表示希望能加強TOCC問診，希望能改善TOCC史表格，能迅速辨別高風險行業，了解病患發燒的因素。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在臨時記者會中表示，雖然華航、諾富特案確診人數已比桃園醫院群聚多，該案隨著時間演變是否擴大持續監測中，若5月中旬關鍵期前無新增本土個案，則可再次平安渡過。

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