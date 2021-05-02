P聯盟／猿夢最終章！杰倫拚到6犯轟42分　夢想家驚險晉級

杰倫拿下42分
▲杰倫拿下42分。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/彰化報導

2021-05-02 19:14:27｜2021-05-02 19:17:08

桃園領航猿和福爾摩沙台新夢想家在彰化縣體育館進行季後挑戰賽第5戰，「Win or Go Home」的巨大壓力下，夢想家在洋將杰倫拚到6犯，全場砍下42分燃燒自我的表現下，終場以93:91拿下比賽，確定闖進到總冠軍賽。

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首節夢想家手感火燙，開賽靠著3個不同球員投進三分球，打出一波11:2的攻勢，領航猿靠著今天先發上陣的戴維斯連續在籃下強硬打進8分咬住比數，之後杰倫和施晉堯在外線互相開火較勁，前者單節5顆三分球，夢想家首節就飆進9三分，取得33:26領先。

次節陳冠全和喬登連續得分，一波5:0小高潮迫近比數，雙方回到只剩2分差；不過暫停回來之後，戴維斯領到第三犯，不過猿隊靠本土球員的出色表現，一波18:6的攻勢反超比數。不過可惜之後主場軍失誤太多，讓夢想家靠杰倫5罰3中再度領先，半場打完以47:46取得1分的優勢，杰倫兩節打完已得到26分。

易籃再戰後，領航猿一度靠喬登的兩顆三分球追過比數，不過戴維斯上場後，球隊火力下滑許多，加上該節夢想家要回禁區優勢，屢次靠上籃和罰球取分，打出25:18的攻勢，三節戰罷建立起12分領先。

末節一開始戴維斯就領到第4次犯規，不過他很快連得5分，雖然杰倫手感無法擋，連兩顆三分球命中，不過這節開賽張耕淯表現出色，個人連切帶罰幫助球隊球隊打出12:6的攻勢，並且杰倫吞下第5次犯規。

局勢看起來又要像過往幾戰一樣倒向領航猿，但此時錢肯尼投進三分球，希克斯也籃下打進，讓兩隊又回到雙位數分差；但暫停回來後施晉堯、喬登兩記外線，猿隊追到78:83。

這也逼著杰倫重新回到場上，但他上場後，對張耕淯犯規，讓對方完成「三分打」，並且被迫退場；之後兩隊進入到白熱戰，夢想家教練朱利爾斯衝進來撥籃網被吹技術犯規，喬丹罰球命中、林耀宗二次進攻打進，雙方只剩1分差。

錢肯尼之後快速上籃，為夢想家再添2分，施晉堯兩罰一中，最後一分鐘夢想家2分領先，錢肯尼關鍵抄截，隨後沃克投進關鍵三分球，讓夢想家拉開到5分領先。張耕淯暫停後投進三分球，夢想家下一波攻擊沒有命中，施晉堯超前三分球沒能投進，比賽就此結束。

杰倫今天一肩扛起球隊進攻重任，雖然身背5犯、發生6次失誤，但攻下42分、11籃板、4助攻、4抄截的搶眼表現，毫無疑問使此役的單場MVP；另一名洋將希克斯得到12分、7籃板，楊敬敏11分，沃克只拿6分，但他投進了鎖定比賽勝局的三分彈，扮演這場比賽的殺手。

領航猿方面，喬登投進6顆三分球，得到21分；施晉堯得16分、4籃板、4助攻，戴維斯17分、10籃板，板凳暴徒張耕淯砍下18分，然而他們這場發生多達26次失誤，種下敗因。

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