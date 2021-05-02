P聯盟／猿夢最終章！杰倫拚到6犯轟42分　夢想家驚險晉級

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次節陳冠全和喬登連續得分，一波5:0小高潮迫近比數，雙方回到只剩2分差；不過暫停回來之後，戴維斯領到第三犯，不過猿隊靠本土球員的出色表現，一波18:6的攻勢反超比數。不過可惜之後主場軍失誤太多，讓夢想家靠杰倫5罰3中再度領先，半場打完以47:46取得1分的優勢，杰倫兩節打完已得到26分。
易籃再戰後，領航猿一度靠喬登的兩顆三分球追過比數，不過戴維斯上場後，球隊火力下滑許多，加上該節夢想家要回禁區優勢，屢次靠上籃和罰球取分，打出25:18的攻勢，三節戰罷建立起12分領先。
末節一開始戴維斯就領到第4次犯規，不過他很快連得5分，雖然杰倫手感無法擋，連兩顆三分球命中，不過這節開賽張耕淯表現出色，個人連切帶罰幫助球隊球隊打出12:6的攻勢，並且杰倫吞下第5次犯規。
局勢看起來又要像過往幾戰一樣倒向領航猿，但此時錢肯尼投進三分球，希克斯也籃下打進，讓兩隊又回到雙位數分差；但暫停回來後施晉堯、喬登兩記外線，猿隊追到78:83。
這也逼著杰倫重新回到場上，但他上場後，對張耕淯犯規，讓對方完成「三分打」，並且被迫退場；之後兩隊進入到白熱戰，夢想家教練朱利爾斯衝進來撥籃網被吹技術犯規，喬丹罰球命中、林耀宗二次進攻打進，雙方只剩1分差。
錢肯尼之後快速上籃，為夢想家再添2分，施晉堯兩罰一中，最後一分鐘夢想家2分領先，錢肯尼關鍵抄截，隨後沃克投進關鍵三分球，讓夢想家拉開到5分領先。張耕淯暫停後投進三分球，夢想家下一波攻擊沒有命中，施晉堯超前三分球沒能投進，比賽就此結束。
杰倫今天一肩扛起球隊進攻重任，雖然身背5犯、發生6次失誤，但攻下42分、11籃板、4助攻、4抄截的搶眼表現，毫無疑問使此役的單場MVP；另一名洋將希克斯得到12分、7籃板，楊敬敏11分，沃克只拿6分，但他投進了鎖定比賽勝局的三分彈，扮演這場比賽的殺手。
領航猿方面，喬登投進6顆三分球，得到21分；施晉堯得16分、4籃板、4助攻，戴維斯17分、10籃板，板凳暴徒張耕淯砍下18分，然而他們這場發生多達26次失誤，種下敗因。