華航諾富特案尚未社區傳播　醫籲近2週加強採檢

（中央社記者陳婕翎、張雄風台北2日電）華航諾富特案確診數今天超過桃園醫院群聚案，初估須觀察至5月中旬。感染科醫師說，這波疫情仍在家庭傳播鏈，為社區感染，尚未進入社區傳播，呼籲醫界近2週加強採檢。





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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，華航諾富特武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案中，10名確診機師衍生出7名機師家屬感染，諾富特飯店則是有4名員工染疫造成3名同住家人確診，家庭內親密接觸風險高，也不排除社區存在一定風險。





陳時中說，華航諾富特案凸顯航空機組人員、防疫旅館等高接觸風險第一線工作人員的同住者也屬高感染風險族群，為盡速建立該等對象免疫保護力，自明天起開放公費接種武漢肺炎疫苗。桃園近期若規劃舉行集會活動，例如航空城機場園區地上物徵收公聽會等，並未限制舉辦。





指揮中心4月30日公布「自我健康監測對象」，與自主健康管理一樣應避免參加大型活動、外出用餐、聚餐及聚會，若必須外出時，應全程佩戴醫用口罩。指揮中心發言人莊人祥解釋，自我健康監測對象為衛生單位進行疫情調查後，僅打電話詢問健康狀況，並無正式開單者。





感染症醫學會名譽理事長黃立民說，華航諾富特案還沒脫離家庭傳播鏈，仍為社區感染，還不到社區傳播階段，建議北部醫療院所最近2週若發現有呼吸症狀患者，應盡量通報採檢，及早發現社區個案，避免疫情持續擴散。近期不鼓勵舉辦大型活動，如期舉行者應落實管控。





華航諾富特案累積24人確診，其中3人重症。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，機師案1079、案1122雖然是重症病患，出現嚴重肺炎，但沒有插管，症狀穩定；案1120諾富特房務主管仍在插管，但主治醫師回報此案病況稍有進步，情況逐漸穩定。（編輯：張雅淨）1100502



