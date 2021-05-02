P聯盟／最後一擊兩隊攻防較量精彩　猿隊B計畫差點成功

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然而「近鄉情怯」的壓力這次卻影響到他們的發揮，多次不必要的失誤、以及空檔出手未能命中——包括施晉堯最後4秒的超前三分球投「麵包」，讓他們最終和勝利失之交臂。
談到球隊最後一擊的部署，楊宜峰坦言球本來是要做給這場投進6顆三分球、近期外線手感相當好的喬登，「耀宗卡位會吸引到防守，喬登那邊就有一個角落空檔，阿堯那邊也是一個機會，那就是進和不進而已，至少戰術是有跑出來。」
當時的情形，戴維斯發球，喬登試圖繞過兩個掩護接球出手，然而夢想家重兵看防，他沒能如願；之後球開出來給施晉堯，他運球後、晃過防守的楊敬敏出手，但可惜沒能把握住，投了一個籃外空心，他賽後也坦言自己「球出手就知道賽季結束了。」
有意思的是，當時林耀宗卡位完後順勢來到籃下，他有了一個錯位單打錢肯尼的機會，若當時戴維斯有注意到，把球送進去，那或許領航猿有機會追平打延長賽。
因此，楊宜峰在記者會上也開玩笑說：「到了最後就是Q不想要給耀宗(所以輸)。」隨後也表示大家都盡力了，就是感謝球員和球迷這一季的努力。
在這裡也不得不稱讚錢肯尼的防守意識，本場比賽他有多次精彩的關鍵防守，其中兩次發生在比賽結束前最後一分鐘。一次是單槍匹馬斷球、守下猿隊1防3快攻，還有一次就是最後一次攻擊，他在換防後卡住林耀宗，沒有讓他直接空接打進追平球，絕對是夢想家此役的影子功臣。