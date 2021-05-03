新世紀黃蜂一日兩勝　唯一全勝球隊

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此役新北凱撒推出翁子晴先發，他首局就發生不穩，潘竹瑜保送，接著沈筱琳犧牲觸擊，呂雪梅在2人出局後，敲出右外野安打先馳得點。
新北凱撒受制於朱怡珊投球，前4局都無功而返，5局上林晏婷、樂育軒兩支二壘安打追平比數。
6局上新北凱撒陳家宜、潘慈惠敲安再度超前，不過下半局新世紀黃蜂也由一壘手池亦庭敲安再度追平，兩軍2度平手。
Lisa Banse7局下沈筱琳敲出左外野安打，林鳳珍故意被保送，呂雪梅敲出右外野再見安打，一棒決定勝負。
李思詩、葉貴萍背靠背開轟 福添福嘉南鷹喜獲3連勝
2021企業女子壘球聯賽2日第二場賽事，由2連勝的福添福嘉南鷹出戰台北臺產，台北臺產還在尋求首勝，不過嘉南鷹火力兇猛，全場10支安打大爆發，加上李思詩、葉貴萍「背靠背」開轟，終場以7:2贏球，嘉南鷹順利拿下3連勝。
衛冕軍嘉南鷹，此役推出投手車輪戰，先發投手柯夏愛3局無失分、杜雅婷以及吳佩怡、陳靖瑜聯手守住。
此役兩隊一開賽就由嘉南鷹取得先機，靠著陳喜晏內野安打上壘，何欹璠獲保送，林志霙中外野適時安打拿下2分。
4局上「大砲」江慧娟敲出安打再下一城，小將陳喜晏又敲出左外野安打，一口氣又追加2分。
台北臺產利用下半局吳亭葳敲出內野滾地球，對手發生失誤，加上李心芸強勁安打，追回2分，沒想到7局上李思詩2分砲後，葉貴萍又開轟，兩人合計貢獻3打點，林志霙單場3安猛打賞，拿下單場MVP。
新世紀黃蜂發威4連勝！魏亦庭完投7局投出代表作
2021企業女子壘球聯賽2日第三場賽事，新世紀黃蜂對上臺中企聯虎，一日兩戰的新世紀黃蜂推出魏亦庭擔任先發，魏亦庭投出本季代表作完投7局僅失1分（非責失），終場新世紀黃蜂就以6:1贏球，她也拿下個人本季首度完投勝。
新世紀黃蜂打線在首局就有攻勢，2人出局後，「女皇蜂」打線林鳳珍、呂雪梅、沈嘉玟等連續3支安打以及對手守備失誤，一口氣攻下2分，
新世紀黃蜂在4局由池亦庭敲安再下一城，呂雪梅5局一棒又打回2 分，單場雙安，沈筱琳單場3安猛打賞，貢獻1打點，老早就拉開比分。
臺中企聯虎只有在5局利用林宜穎傳球失誤，可惜無法幫助球隊守住無失分。
不過新世紀黃蜂魏亦庭主投7局被打3安打，5三振，共用93球完成任務，她也表示：「有記取上週在比賽的教訓，在體能上、球路都更刁鑽一點，長跑、衝刺都有加強。」
新世紀黃蜂拿下4連勝，下週開始將於臺中萬壽球場舉行賽事，週六上午9時第一場由臺中企聯虎出戰福添福嘉南鷹、第二場由新世紀黃蜂出戰台北臺產、第三戰由福添福嘉南鷹出戰台北凱撒，請球迷朋友踴躍到場為女壘聯賽加油！