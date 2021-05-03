英相強生官邸裝潢費爆違規疑雲　衝擊保守黨地方選情

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報導還說，一名保守黨金主被要求支付強生幼子威爾佛瑞德（Wilfred）的保母費。這名金主直言：「我不介意付傳單費，但我痛恨實際上替首相嬰兒擦屁股的錢也要求我買單。」
英國選舉委員會4月28日表示，他們有理由懷疑首相官邸重新裝潢的經費可能違規，並宣布展開調查，並可能動用警方，以釐清保守黨收受的任何捐款是否都合法申報。
儘管強生一再表示，官邸裝修費是他自掏腰包，4月29日也駁斥消息是「一堆胡說八道」。但在野工黨和其他人則指出，強生沒回答裝潢費是否由一名保守黨金主私下贊助。
法新社報導，最新民調顯示，工黨不斷攻擊強生政府「道德低落」，已開始收效。在6日地方選舉登場前，保守黨支持率領先工黨幅度已由11個百分點縮小到5個百分點；在另一份民調甚至只贏1個百分點。
保守黨蘇格蘭黨部主任羅斯（Douglas Ross）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到強生若違反「大臣守則」（ministerial code）是否應辭職，他回答：「當然。」
保守黨在蘇格蘭面臨挺獨政黨搶票，羅斯正努力拉抬選情。他表示：「我想民眾期待用最高標準對待居國家最高職位者，因此我認為，民眾正在觀察進行中的調查，等待答案出爐。」
英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天則對天空新聞網（Sky News）電視台表示，強生對於誰支付官邸裝修費用交代得「清清楚楚」，保守黨也嚴肅看待勢力龐大的選委會所做的調查。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100503