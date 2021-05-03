【試駕】如果你問我MPV，我會建議你Kia Carnival

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-03 00:55:20

Kia在邁入新世代後無論造型或是座艙質感都有大幅進化，這部分先前Sorento已讓人留下好感，如今新世代Carnival更讓人驚艷，不僅外觀有著大器豪華之姿，車室座椅也讓人玩得不亦樂乎。

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Kia新世代Carnival於國外發表後，煥然一新更顯大器的造型吸引各界目光，如今在導入國內實際進行試駕體驗，除了讚嘆還是讚嘆，沒想到實車竟如此霸氣，且由裡至外都散發出高級質感，而車室隔局與座椅機能變化更叫人愛不釋手。

Carnival雖為MPV車型，但造型設計實在太過出色所以不得不先從外觀說起，與Sorento一樣Carnival新世代設計一改以往圓潤風格，方正的身形搭配Tiger Eye Line水箱護罩及不規則線條日行燈，刻畫出媲美豪華級距高級感與大器感受。因Carnival車身長度達5,155mm，為營造輕盈視覺感受，車側透過簡單線條折線勾勒與C柱配置鍍鉻飛翼飾板。Carnival外觀亮點還不僅如此尾燈與頭燈呼應採用相同設計元素，並且利用燈條貫穿設計帶來科技、時尚與高級視覺感。

新世代Carnival於國外發表時，其造型設計光看廠照就讓人感到驚艷。
新世代Carnival於國外發表時，其造型設計光看廠照就讓人感到驚艷。
Tiger Eye Line水箱護罩搭配方正身形營造出大器氣勢。
Tiger Eye Line水箱護罩搭配方正身形營造出大器氣勢。
不規則日行燈彰顯外觀設計品味。
不規則日行燈彰顯外觀設計品味。
貫穿燈條設計讓車尾充滿科技視覺感受。
貫穿燈條設計讓車尾充滿科技視覺感受。
C柱鍍鉻飛翼飾板讓車長5,155mm的Carnival顯得輕盈且有質感。
C柱鍍鉻飛翼飾板讓車長5,155mm的Carnival顯得輕盈且有質感。
接下來就是Carnival精華之處，首先座艙也進行令人為之驚艷的改革進化，一體式雙12.3吋數位儀表與中控螢幕，及觸控式空調介面構成簡約既富含高科技含量座艙，當然也具備儀表顯示車側盲點影像與Apple Carplay/Andrioid Auto連結等多項功能。除此之外儀表平台、門版、扶手等眼見手及之處皆採用軟質飾板與皮質鋪陳，營造出超越同級媲美豪華車質感水準。

座艙簡約但不失豪華質感氛圍。
座艙簡約但不失豪華質感氛圍。
一體式雙12.3吋數位儀表與中控螢幕讓座艙充滿科技感。
一體式雙12.3吋數位儀表與中控螢幕讓座艙充滿科技感。
空調介面多數採觸控操作。
空調介面多數採觸控操作。
中控螢幕整合多項功能。
中控螢幕整合多項功能。
智慧巡航、車道維持、後方交通防撞主動煞車、前方碰撞警示等安全科技一樣不缺。
智慧巡航、車道維持、後方交通防撞主動煞車、前方碰撞警示等安全科技一樣不缺。
最獨特就是打方向燈儀表會顯示車輛左右後方影像。
最獨特就是打方向燈儀表會顯示車輛左右後方影像。
再來座椅機能變化甚是精彩，Carnival提供七人座、八人座與Ottoman七人座等選項，而本次試駕為八人座車型。無需解釋也知道八人座就是比七人座多一張座椅，但多了中間座椅其實頗有用處，不僅能倒放當作置物桌並能自由前後移動，甚至也可反轉用於擺放兒童安全座椅方便父母照顧，當然也可拆卸變回七人座或是整排反轉與後方第三排乘員交談辦公。至於乘坐是否舒適？3,090mm軸距與第二排30公分滑移，我想不用多說光看數據就能清楚了解有多寬敞，當然要更享受那就直上Ottoman七人座吧，而第三排在超過5米1的車長也有相當充裕的乘坐空間。

皮質座椅與空間提供舒適寬敞的乘坐感受。
皮質座椅與空間提供舒適寬敞的乘坐感受。
八人座第二排採三張獨立座椅設計，不僅可反向中間座椅還能倒放充當置物桌。
八人座第二排採三張獨立座椅設計，不僅可反向中間座椅還能倒放充當置物桌。
MPV車型設定第三排腿部與頭部空間自然也相當充裕。
MPV車型設定第三排腿部與頭部空間自然也相當充裕。
Carnival八人座座椅各種變化。
Carnival八人座座椅各種變化。
三排座椅全數使用實還有627公升置物空間。
三排座椅全數使用實還有627公升置物空間。
行李廂配有小型置物收納規畫。
行李廂配有小型置物收納規畫。
第三排能單純倒放也能全數收納創造平坦環境。
第三排能單純倒放也能全數收納創造平坦環境。
攜帶鑰匙只要偏靠C柱電動滑門就會自動開啟。
攜帶鑰匙只要偏靠C柱電動滑門就會自動開啟。
能透過鑰匙預先啟動引擎。
能透過鑰匙預先啟動引擎。
為應付滿載情況Carnival搭載減輕19.5kg的全新Smartstream 2.2升鋁合金柴油引擎，202hp/45kgm最大動力輸出搭配八速手自排變速系統，自起步一路延伸至高速區段都能感受到厚實的能量持續供給，過程中完全無需擔心會有氣力不足情況，而Kia也替Carnival準備ECO/Normal/Sport/Smart四種模式，其中Sport模式下還能感受到些許奔放駕馭樂趣。不過在駕馭方面最讓人感到驚艷的卻是引擎運作表現，細膩的作動品質與車輛隔音工程，讓行進間幾乎不太易察覺到引擎聲浪，表現甚至比汽油自然引擎都還要更精緻。

Carnival搭載的柴油引擎於低速至高速皆提供飽滿動力。
Carnival搭載的柴油引擎於低速至高速皆提供飽滿動力。
2.2升柴油引擎具有202hp/45kgm輸出。
2.2升柴油引擎具有202hp/45kgm輸出。
旋鈕式八速手自排變速系統不僅好看作動也頗為迅速。
旋鈕式八速手自排變速系統不僅好看作動也頗為迅速。
ECO/Normal/Sport/Smart四種模式供你選擇。
ECO/Normal/Sport/Smart四種模式供你選擇。
Carnival主要用途還是以乘載為主，因此特別著重坑洞與路面處理，這也造就車輛於行進間有著平穩舒適的感受。但Kia也沒因此忽略動態轉向所需的穩定，Q韌的懸吊設定，給予車輛在彎中紮實的支撐，盡可能的抑制側傾幅度降低晃動感，帶來頗為穩定且輕盈的動態反應，但這僅限於車輛本身，車內後座乘員會在過程中有著明顯晃動，但整體舒適表現仍屬水準之上。

正常操駕Carnival有著舒適穩定的乘坐感受。
正常操駕Carnival有著舒適穩定的乘坐感受。
面對彎道Carnival也有紮實沉穩的動態表現。
面對彎道Carnival也有紮實沉穩的動態表現。
目前該價格級距MPV選擇不多，但Carnival卻提供更顯大器高級造型、質感出眾座艙氛圍、完善豐富娛樂和主被動安全科技及半自動駕駛輔助、七人座/八人座/Ottoman選項、座椅反向設計、性能與精緻細膩兼具的柴油動力、平穩舒適乘坐感受，在如此多項優點加持下，如果你問我要選哪款MPV？我的答案會是Kia Carnival。

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