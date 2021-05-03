【試駕】如果你問我MPV，我會建議你Kia Carnival

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Kia新世代Carnival於國外發表後，煥然一新更顯大器的造型吸引各界目光，如今在導入國內實際進行試駕體驗，除了讚嘆還是讚嘆，沒想到實車竟如此霸氣，且由裡至外都散發出高級質感，而車室隔局與座椅機能變化更叫人愛不釋手。
Carnival雖為MPV車型，但造型設計實在太過出色所以不得不先從外觀說起，與Sorento一樣Carnival新世代設計一改以往圓潤風格，方正的身形搭配Tiger Eye Line水箱護罩及不規則線條日行燈，刻畫出媲美豪華級距高級感與大器感受。因Carnival車身長度達5,155mm，為營造輕盈視覺感受，車側透過簡單線條折線勾勒與C柱配置鍍鉻飛翼飾板。Carnival外觀亮點還不僅如此尾燈與頭燈呼應採用相同設計元素，並且利用燈條貫穿設計帶來科技、時尚與高級視覺感。
接下來就是Carnival精華之處，首先座艙也進行令人為之驚艷的改革進化，一體式雙12.3吋數位儀表與中控螢幕，及觸控式空調介面構成簡約既富含高科技含量座艙，當然也具備儀表顯示車側盲點影像與Apple Carplay/Andrioid Auto連結等多項功能。除此之外儀表平台、門版、扶手等眼見手及之處皆採用軟質飾板與皮質鋪陳，營造出超越同級媲美豪華車質感水準。
再來座椅機能變化甚是精彩，Carnival提供七人座、八人座與Ottoman七人座等選項，而本次試駕為八人座車型。無需解釋也知道八人座就是比七人座多一張座椅，但多了中間座椅其實頗有用處，不僅能倒放當作置物桌並能自由前後移動，甚至也可反轉用於擺放兒童安全座椅方便父母照顧，當然也可拆卸變回七人座或是整排反轉與後方第三排乘員交談辦公。至於乘坐是否舒適？3,090mm軸距與第二排30公分滑移，我想不用多說光看數據就能清楚了解有多寬敞，當然要更享受那就直上Ottoman七人座吧，而第三排在超過5米1的車長也有相當充裕的乘坐空間。
為應付滿載情況Carnival搭載減輕19.5kg的全新Smartstream 2.2升鋁合金柴油引擎，202hp/45kgm最大動力輸出搭配八速手自排變速系統，自起步一路延伸至高速區段都能感受到厚實的能量持續供給，過程中完全無需擔心會有氣力不足情況，而Kia也替Carnival準備ECO/Normal/Sport/Smart四種模式，其中Sport模式下還能感受到些許奔放駕馭樂趣。不過在駕馭方面最讓人感到驚艷的卻是引擎運作表現，細膩的作動品質與車輛隔音工程，讓行進間幾乎不太易察覺到引擎聲浪，表現甚至比汽油自然引擎都還要更精緻。
Carnival主要用途還是以乘載為主，因此特別著重坑洞與路面處理，這也造就車輛於行進間有著平穩舒適的感受。但Kia也沒因此忽略動態轉向所需的穩定，Q韌的懸吊設定，給予車輛在彎中紮實的支撐，盡可能的抑制側傾幅度降低晃動感，帶來頗為穩定且輕盈的動態反應，但這僅限於車輛本身，車內後座乘員會在過程中有著明顯晃動，但整體舒適表現仍屬水準之上。
目前該價格級距MPV選擇不多，但Carnival卻提供更顯大器高級造型、質感出眾座艙氛圍、完善豐富娛樂和主被動安全科技及半自動駕駛輔助、七人座/八人座/Ottoman選項、座椅反向設計、性能與精緻細膩兼具的柴油動力、平穩舒適乘坐感受，在如此多項優點加持下，如果你問我要選哪款MPV？我的答案會是Kia Carnival。