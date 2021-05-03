又增4例本土！醫憂「一事」：那是疫情進入下階段的信號

華航機師染疫風暴持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（2）日公布國內新增4例本土COVID-19確診案例，其中3例（案1134、案1135及案1136）為案1129同住家人，1例（案1137）為案1102及案1133同住家人，消息一出，再度引起民眾高度關注。對此，前台大醫師林氏壁在臉書分析這波疫情的重點

，直言「未來兩周內會不會開始出現完全找不到相關接觸史的社區感染，那是疫情進入下一個階段的信號。」

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林氏壁在臉書專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，他看到這兩天有醫師的反應是「沒有什麼疫情可能已經進入社區，疫情現在就是進入桃園社區了」、「不敢承認的社區感染爆發」，他不想爭論這旅館的群聚定義上算不算社區感染，認為「其實重點是，未來兩周內會不會開始出現完全找不到相關接觸史的社區感染。那是疫情進入下一個階段的信號。」





林氏壁指出，社區在過去兩周內已經承受風險了，有清真寺、有舞棍阿伯、四個旅館員工還有兩位家人，共計六位的社區足跡遍布桃園台北新北嘉義。（昨天新公布的已經到了台北新北）「我們並不是第一次遇到這樣的狀況，過去一年有很多次。最近一次部桃，社區也有一些足跡，我們一直都很幸運且努力的把傳染鍊阻斷了。之前一年有11個未知來源的感染，那也都是呀，病毒風險進入社區的狀況早就發生過了。但我們不一定這次會有這樣的幸運，一切都要仰賴大家是否可以築起和之前一樣的防火牆，把口罩戴好戴滿，洗手並保持安全距離，把傳染鍊阻斷。」





▲林氏壁臉書全文。（圖／翻攝自林氏壁臉書）

林氏壁也直言，「現在是該緊張，是該讓大家繃緊神經，但說現在已經社區感染爆發這樣的話，有點無聊。還有，疫情現在就是進入桃園社區了這句話不夠精確。病毒進入社區讓社區承受風險，和已經產生了社區的疫情其實是不太一樣的，現在比較像前者。」





他認為，病毒在社區其實一直都有風險，風險從來沒有消失過，「不然我們還戴什麼口罩？零確診不代表零風險，一直都是這樣的。然後應該又會有人開始討論普篩和封城了。嘆。」（編輯：許苡晴）



