男友媽叫兒子老公！她一頭霧水　結局超反轉：第一次遇到

男女交往最重要的基礎就是互相信任，不過，某些時候，女生不免還是會因為一些風吹草動，心生懷疑、沒有安全感。而近日就有一名女網友透露，日前看到男友媽傳訊給男友，但卻喊男友「老公」，這讓她當下超傻眼，不禁直問「通常媽媽不會這樣叫兒子吧？」並懷疑案情不單純，怎料最後結局超反轉，讓她驚呼「第一次遇到這種事情...」

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原PO在

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感情板表示，前幾天滑男友手機時（男友在旁邊），看到男友媽關心男友的訊息，但暱稱居然是叫「老公」，讓她覺得很奇怪，質疑「通常媽媽不會這樣叫兒子吧？」但男友態度很堅定的說就是他媽，她則是滿頭問號，也不知道該怎麼確認是不是。事後，男友媽line的帳號竟然不見了，改用男友爸的Messenger聊天，但是換Messenger後完全沒有再出現「老公」、「北鼻」、「寶貝」之類的東西，不過，原PO仍心存一絲懷疑。

▲有女網友透露，日前看到男友媽傳訊給男友，但暱稱卻是「老公」，讓她當下超傻眼，質疑「通常媽媽不會這樣叫兒子吧？」怎料最後結局超反轉，讓她驚呼「第一次遇到這種事情...」（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友則議論紛紛「打過去叫媽媽好啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈，欸如果真的是媽媽的話你應該要更擔心餒」、「不是名字改成媽媽就是媽媽捏」、「這個99.999999%不會真的是他媽，剩下機率要不是媽媽有問題不然就是戀子情節小心點」、「是不是找了阿姨，不想努力了」、「呃...就當真的是他媽好了，你能接受他媽叫他老公？有沒有搞錯！？不管是真的還是小三，這個男的都怪怪的」、「正常人哪會讓媽叫自己老公，妳沈船哦？」「哈哈前男友就是把小三的名字改成媽咪喔？」

而原PO最後也證實真的是男友媽媽，忍不住直說「第一次遇到這種事情，有夠驚悚」，她更透露，之後會再跟男友媽見面，真的有問題就會分手了。（編輯：許苡晴）