防護衣穿整天拚救人！印度醫全身被汗浸透 感動無數網友
由於第2波新冠疫情爆發，印度全國正處於水深火熱之中，截至發稿時間為止，已累計1955萬7457人確診、21萬5542人死亡，醫療體系崩潰、物資嚴重不足。然而，即使是在這樣惡劣的環境中，仍有不少閃耀著人性光輝的感人事蹟，支撐著印度人民繼續往前。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-03 07:14:52
綜合外媒報導，印度古加拉特邦(Gujarat)一名醫師馬瓦納(Sohil Makwana)，上月28日在推特上分享自己連續工作15個小時、防護衣幾乎穿整天之後，襯衫被汗水完全浸濕的照片，並在推文中打下：「我為國家服務而感到自豪」。
馬瓦納還進一步指出，由於職業使然，醫護人員常常得和確診病患近距離接觸，懇請民眾快去接種疫苗，保護自己也保護他人，並分享自己父母接種新冠疫苗的照片，希望大家能一起度過這次難關。
馬瓦納的推文和照片引起廣大網友迴響，目前已有至少13.4萬人按讚，1.7萬人轉推，許多人都在下方留言，要馬瓦納醫師好好保重自己，並對他如此盡心竭力表達感激。
印度的新一波疫情於4月中旬開始，光是上個月就增加660萬例確診，4萬5千例死亡，疫情惡化的相當快，許多國家紛紛表態願意伸出援手，提供氧氣、疫苗、藥品等物資，幫助印度撐過此次的危機。
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