百萬內CP值最高房車是？全場秒選「它」：空間舒適就大勝

為了方便及通勤，不少人都會選擇買車，然而，近日就有一名網友在PTT請求大家推薦「百萬內CP值最高的房車」，結果全場答案幾乎一面倒，一致秒選「這款」，大讚「光空間舒適性就海放其他選項了」。

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原PO在

PTT

「car板」中表示，自己最近有考慮把代步舊車換掉，預算是百萬內，頭款40w萬，剩下的用貸款，選手有3台，包括「二手折價後的focus 17TSR」、「sentra 尊爵智駕」以及「camry 2.0尊爵」，他並透露「考慮1的原因是二手價蠻甜的，以前有和朋友試駕過，也有朋友有開，但不曉得過保後會不會修道自己開保養廠」；考慮2的原因為「內裝蠻討我喜，但沒有全速域acc，也有考慮二手，但價格看起來不划算」。

至於考慮3的原因則是「外觀討喜，開起來坐起來最舒適」，原PO提到「Tss2.0試用過感覺和CP360差不多，空間感是最好的，只不過貸款金額要拉到最高，稅金也是個支出，但不曉得持有約8～10年後打算換車總花費會不會比以上兩台還少，目前用車里程半年大約3～4000km，天氣不好才開車上班，還有放假開出去玩在用的，在猶豫要不要上頂不後悔？還是將就省點錢，以後賣車時，總花費不曉得會不會比較省？」

▲有網友在PTT提問「百萬內CP值最高的房車推薦？」結果許多人都推薦Camry，直呼「光空間舒適性就海放其他選項了」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「論CP值有誰打的過Focus？」「我也是1跟3再考慮。今天去試駕油電版本的，覺得隔音不錯，高速行駛比focus安靜」、「要動力操控選1，要空間舒適選3，論cp值的話我覺得是1」、「後座有載人需求選3」、「講cp值又百萬內，就focus了」、「CP值最高，怎可以沒有ALTIS呢」、「秒選focus 」。

不過，最受網友推崇的則是camry，「3，外型好看，外加進口」、「3完全制霸」、「Camry進口百萬上下，很難不考慮」、「camry座椅比較舒服」、「我會選3，有空間妥善也好」、「秒選3，光空間舒適性就海放其他選項了」、「當然是3啊，車格明顯高一階」。